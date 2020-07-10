Митники назвали найпоширеніші контрабандні товари

За перші 6 місяців 2020 року працівники Митниці зафіксували 7,2 тисяч порушень митних правил, загальна вартість предметів правопорушень становить близько 1,16 млрд грн, серед найпоширеніших контрабандних товарів - тютюнові вироби, мобільні телефони і планшети, а також наркотичні засоби.

Про це повідомляє прес-служба Державної митної служби.

"Найрезонанснішим випадком стало виявлення Закарпатською митницею спроби ввезення з приховуванням від митного контролю мобільних телефонів, планшетів та інших пристроїв на загальну суму понад 93 млн грн.

Також частими були спроби незаконного переміщення тютюнових виробів. За перше півріччя митницями Держмитслужби попереджено 390 таких спроб. З незаконного обігу вилучено 22,3 млн штук сигарет, вартість яких, за цінами внутрішнього ринку, складає 12 млн грн. Крім того, вилучено майже 500 кг незаконно переміщеного тютюну вартістю понад 500 тис грн", - йдеться у повідомленні.

При цьому, за 6 місяців 2020 року митники зафіксували 303 факти незаконного переміщення через митний кордон України наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів.

"Найбільшою партією став випадок незаконного переміщення наркотичних засобів у морському порту "Південний", де виявили 31,5 кг кокаїну. Вартість наркотику на чорному ринку складає понад 100 млн грн", - додали на Митниці.

Економічна правда