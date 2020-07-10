За 5 місяців 2020 року мігранти перерахували в Україну 4,5 мільярда доларів — НБУ

Обсяг грошових переказів трудових мігрантів в Україні у травні 2020 року становив 805 млн доларів - це на 2,5% (21 млн доларів) менше, ніж у квітні, та на 210 млн доларів (20,7%) менше, ніж у травні 2019 року.

Про це йдеться у звіті Нацбанку про динаміку обсягів приватних грошових переказів в Україну.

Зазначається, що загалом за 5 місяців 2020 року мігранти перерахували в Україну 4,54 доларів - це на 2,2% менше, ніж за відповідний період 2019 року (4,64 млрд доларів).

Відповідно до даних НБУ, обсяг переказів через неформальні канали істотно скоротився з березня.

Зокрема, в січні і лютому надходження були на рівні 480 млн доларів, в березні - 349 млн, квітні - 296 млн, у травні - 226 млн доларів.. У травні 2019 року обсяг таких переказів був 488 млн доларів.

Економічна правда