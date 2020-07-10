ЄБРР надасть Украероруху 25 мільйонів євро кредиту для підтримки ліквідності

Європейський банк реконструкції та розвитку та Украерорух підписали меморандум щодо надання кредиту для підтримки ліквідності у розмірі 25 мільйонів євро на три роки.

Про це повідомляє пресслужба "Украероруху".

"Цільовим призначенням кредиту буде поповнення обігових коштів на виплату фонду оплати праці, сплату обов’язкових платежів та фінансування критично важливих для провайдера аеронавігаційних послуг операційних витрат, – повідомив керівник Украероруху Андрій Ярмак. – Це дозволить сформувати певний запас міцності для поступового виходу підприємства із кризи та стане запорукою якісного виконання функцій стратегічно важливого підприємства у повному обсязі".

Украерорух, який не фінансується з державного бюджету, а лише за рахунок власних коштів, отриманих за надане авіакомпаніям аеронавігаційне обслуговування, в результаті безпрецедентної кризи галузі опинився перед загрозою втрати можливості підтримувати операційну діяльність та виконувати соціальні зобов'язання перед працівниками.

На відміну від авіакомпаній, провайдер аеронавігаційного обслуговування не може зупиняти свою діяльність, адже є частиною критичної інфраструктури країни.

Нагадуємо:

У червні авіатрафік у повітряному просторі України впав на 87,1% (4 584 рейси) порівняно з червнем 2019 року.

"Украерорух" повідомляє, що подальший середньо- та довгостроковий прогнози для України щодо відновлення кількості польотів у повітряному просторі країни коливаються між позитивними темпами відновлення, що досягають 75 % трафіку 2019 року до кінця 2020 року, і тривалим повільним відновленням протягом 3 років.

Економічна правда