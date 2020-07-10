За 6 місяців 2020 року Україна скоротила видобуток вугілля на 14,3%

У січні-червні 2020 року вугледобувні підприємства України скоротили видобуток рядового вугілля на 14,3% (на 2,192 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2019 року (13,15 млн тонн).

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна" з посиланням на Міненерго.

Зазначається, що вугледобувні підприємства, які входять у сферу управління міністерства, за 6 місяців 2020 року скоротили видобуток на 27,8% (на 513,8 тисяч тонн) - до 1,33 млн тонн.

Водночас у червні 2020 року видобуток рядового вугілля знизився на 13,1% (на 331,8 тисяч тонн) порівняно з аналогічним місяцем минулого року - до 2,2 млн тонн.

Нагадаємо:

Кабмін визначив пріоритетним використання вугілля у виробництва електроенергії на українських ТЕС.