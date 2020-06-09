Новини 9 червня: "Антонов" vs "Укроборонпром", доплати для МВС, інфляція
Про Антонов та Укроборонпром. "Укроборонпром" вирішив припинити повноваження президента ДП "Антонов" Олександра Донця, за результатами перевірки держпідприємства матеріали передали до СБУ та НАЗК. Згодом "Антонов" звинуватив "Укроборонпром" в агресивній політиці щодо авіагалузі та держкомпанії зокрема.
Про доплати для МВС. У травні Міністерство внутрішніх справ офіційним листом звернулось до прем’єр-міністра Дениса Шмигаля щодо надання 2,5 мільярда гривень на доплати поліцейським, нацгвардійцям та прикордонникам на час карантину
Про інфляцію. У травні 2020 року споживчі ціни порівняно з квітнем виросли на 0,3%, у річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилась до 1,7%.
Про зняття готівки у магазині. ПриватБанк запустив сервіс, який дозволяє отримати готівку під час оплати покупок банківською карткою на касі супермаркетів та інших торгових закладів, без необхідності використовувати банкомати. Максимальна сума зняття готівки - 500 гривень.
Про Мінкульт. Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до уряду щодо повернення з держбюджету до Мінкульту перерозподілених на інші потреби 2 мільярдів гривень.
Ви хочете дізнатися більше?
"Комуналка" на карантині: як українці платили за послуги ЖКГ та що робити з мільярдними боргами
Як населення розраховувалося за "комуналку" в період карантину, що влада планує робити з багатомільярдними боргами і чи можна втратити житло через несплату рахунків.
Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"
powered by lun.ua