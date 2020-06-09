Інфляція у річному вимірі сповільнилась до 1,7% — Держстат

У травні 2020 року споживчі ціни порівняно з квітнем виросли на 0,3%, у річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилась до 1,7%.

Про це свідчать дані Держстату.

Зазначається, що у травні на споживчому ринку ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 1,2%.

Водночас найбільше додали у ціні яйця (16,6%) та фрукти (15,8%).

При цьому, ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби зросли на 1,1%.

Одяг і взуття подешевшали на 1,4%.

Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизились на 2,8% - це відбулось переважно за рахунок здешевлення природного газу на 16,8%.

Нагадаємо:

Споживчі ціни у квітні 2020 року виросли на 0,8% порівняно з березнем, інфляція у річному вимірі сповільнилась до 2,1%.

Після зниження на 0,3% у лютому споживчі ціни в Україні у березні виросли на 0,8%.

Споживчі ціни в лютому 2020 року порівняно із січнем знизилися на 0,3% - до 2,4%, з початку року – на 0,1%.

Інфляція на споживчому ринку у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року становила 0,2%, із січнем 2019 року - 3,2%.

У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.

У 2017 році показник інфляції становив 13,7%, у 2016 - 12,4%, у 2015 - 43,3%.

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Економічна правда