Інфляція у річному вимірі сповільнилась до 1,7% — Держстат
У травні 2020 року споживчі ціни порівняно з квітнем виросли на 0,3%, у річному вимірі (до травня 2019 року) інфляція сповільнилась до 1,7%.
Про це свідчать дані Держстату.
Зазначається, що у травні на споживчому ринку ціни на продукти харчування і безалкогольні напої зросли на 1,2%.
Водночас найбільше додали у ціні яйця (16,6%) та фрукти (15,8%).
При цьому, ціни на алкогольні напої і тютюнові вироби зросли на 1,1%.
Одяг і взуття подешевшали на 1,4%.
Тарифи на житло, воду, електроенергію, газ та інші види палива знизились на 2,8% - це відбулось переважно за рахунок здешевлення природного газу на 16,8%.
Нагадаємо:
Споживчі ціни у квітні 2020 року виросли на 0,8% порівняно з березнем, інфляція у річному вимірі сповільнилась до 2,1%.
Після зниження на 0,3% у лютому споживчі ціни в Україні у березні виросли на 0,8%.
Споживчі ціни в лютому 2020 року порівняно із січнем знизилися на 0,3% - до 2,4%, з початку року – на 0,1%.
Інфляція на споживчому ринку у січні 2020 року порівняно з груднем 2019 року становила 0,2%, із січнем 2019 року - 3,2%.
У 2019 році зростання споживчих цін в Україні сповільнилось до 4,1% у порівнянні з 9,8% у 2018 році.
У 2017 році показник інфляції становив 13,7%, у 2016 - 12,4%, у 2015 - 43,3%.
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Економічна правда
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