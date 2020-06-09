Зняти готівку з картки "Приватбанку" тепер можна через каси магазинів

ПриватБанк запустив сервіс, який дозволяє отримати готівку під час оплати покупок банківською карткою на касі супермаркетів та інших торгових закладів, без необхідності використовувати банкомати. Максимальна сумма зняття готівки - 500 гривень.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Скористатися послугою "Готівка на касі" можуть держателі будь-якої дебетової картки ПриватБанку (зарплатної, студентської, соціальної картки) різних платіжних систем.

Для того щоб отримати готівку на касі торгової точки, покупцеві необхідно лише оплатити товар банківською карткою та повідомити касиру про бажання зняти готівку. Максимальна сума видачі готівки на одну транзакцію становить 500 грн, незалежно від вартості покупки. Підтвердження такої операції на касі супроводжується введенням PIN-коду банківської картки користувача.

Отримати готівку з картки ПриватБанку можна у POS-терміналах 65 000 українських торгових точок (магазини, супермаркети, заправки WOG), які підключено до сервісу "Готівка на касі". У подальшому новий сервіс охоплюватиме більш широку партнерську мережу.

Повідомляється, що комісія за сервісом відсутня. Можлива комісія згідно з тарифами картки (як у банкоматі).

Економічна правда