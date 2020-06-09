Ткаченко просить повернути Мінкульту "порізані" з держбюджету 2 мільярди
Міністр культури і інформаційної політики Олександр Ткаченко звернувся до уряду щодо повернення з держбюджету до Мінкульту перерозподілених на інші потреби 2 мільярдів гривень.
Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.
"Потрібно повернути секвестровані кошти на підтримку митців та інституцій, які вони представляють.
Сьогодні вже передав листа прем’єр-міністру Денису Шмигалю щодо повернення фінансування на підтримку культури. Наразі — це 2 млрд. грн. Буду лобіювати оперативний розгляд звернення", - пише Ткаченко.
Також він наголосив, що після повернення фінансування Мінкульт створить концепцію того, як мають розподілитися кошти.
Економічна правда
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