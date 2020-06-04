Україна може втратити 25 мільярдів на рік від по "зеленому" тарифу - учасник ринку

Втрати держави від судових позовів інвесторів у відновлювану енергетику щодо ретроспективного перегляду "зелених" тарифів можуть становити близько 25 млрд грн на рік.

Про це заявив генеральний директор ТОВ "Тесла Енерго" Олег Грамотенко, передає Інтерфакс-Україна.

"Більше половини інвесторів у відновлювану енергетику вже зараз ведуть переговори з міжнародними юридичними компаніями щодо підготовки судових позовів до держави Україна, якщо не вдасться досягти розумного компромісу щодо зміни умов підтримки зеленої енергетики.Але, якщо позов до держави коштує близько 5-7 млн євро, то втрати держави можуть оцінюватися в 25 млрд грн на рік", - сказав він .

За його словами, процес переговорів інвесторів з урядом занадто затягнувся, а відновлювальна генерація вже третій місяць практично не отримує оплату за вироблену електроенергію.

Грамотенко зазначив, що в такій ситуації компаніі ВДЕ вже зараз змушені скорочувати робочі місця, і якщо проблема неплатежів не буде вирішена найближчим часом, це загрожує подальшому веденню бізнеса і також може призвести до звернень власників об'єктів ВДЕ в суд з метою стягування коштів за вироблений ресурс .

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Як і про що домовляються інвестори відновлюваної енергетики з урядом України

Нагадуємо:

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд та інвестори у відновлювані джерела енергії погодили майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у галузі окрім однієї деталі.

Як повідомляв учасник перемовин, проблемним питанням переговорів між інвесторами в ВДЕ і урядом стала пропозиція Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища знизити "зелений" тариф на 52% - до 22 євроцентів за кВт-год.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) має намір досягти домовленостей по реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Американська торговельна палата в Україні закликає прийняти останні розроблені інвесторами "зеленої" енергетики пропозиції, які відображають граничні межі добровільної реструктуризації та сподівається, що уряде не допустить одностороннього різкого зниження тарифу.

Нещодавно, інвестори у поновлювані джерела енергії отримали остаточний проект меморандуму щодо врегулювання ситуації в альтернативній генерації.

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.