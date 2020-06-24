Новини 24 червня: падіння світового ВВП, "євробляхи", банки

Про падіння світового ВВП. Міжнародний валютний фонд оновив прогноз падіння світової економіки у 2020 року до 4,9% із 3%, у першій половині року пандемія коронавірусу мала більш негативний вплив на економічну активність, ніж прогнозувалось раніше.

Про "євробляхи". Понад 40 народних депутатів внесли законопроєкти, якими пропонується звільнити від сплати акцизного податку нові та вживані транспортні засоби з 1 січня 2021 року.

Про банки. Національний банк провів експрес-стрес-тест щодо стабільності банків, за результатами яких 7 приватних та 2 державних банків показали ризики щодо достатності капіталу. У тестуванні НБУ закладав умови, жорсткіші за річний макропрогноз.

Про імпорт міндобрив. Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі відмовилась від введення квот на імпорт в України мінеральних добрив.

Про ДП "Антонов". 22 червня Окружний адміністративний суд міста Києва повторно поновив на посаді президента "Антонова" Олександра Донця, зупинивши другий наказ про його звільнення.

СБУ відкрила кримінальне провадження за результатами перевірки діяльності керівництва ДП "Антонов" - за статтею Кримінального кодексу "Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".

Про Зеленського і шахтарів. Президент Володимир Зеленський пообіцяв мітингуючим шахтарям шахти "Надія" розібратися, чому "Центренерго" не виплачує кошти за відвантажене вугілля.

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Стільці для IKEA з українського бука: як незаконно вирубують карпатський ліс

Незаконні вирубки лісу в українських Карпатах не припиняються. Британські дослідники з'ясували, за якими "схемами" знищуються українські ліси. Головне, що треба знати зі скандального розслідування Earthsight, яке ще наробить чимало галасу.