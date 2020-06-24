СБУ відкрила кримінальну справу після перевірки діяльності керівництва "Антонова"

СБУ відкрила кримінальне провадження за результатами перевірки діяльності керівництва ДП "Антонов" - за статтею Кримінального кодексу "Порушення встановленого порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю".

Про це повідомляє прес-служба "Укроборонпрому".

У держконцерні нагадали, що у травні за дорученням прем'єра "Укроборонпром" провів перевірку діяльності керівництва ДП "Антонов".

"За результатами перевірки були виявлені численні факти, що можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва підприємства, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП "Антонов".

Результати перевірки разом з матеріалами, що містять ознаки кримінальних правопорушень у діях керівництва підприємства, були передані для подальшої оцінки та розслідування до правоохоронних органів", - йдеться у повідомленні.

Нагадуємо:

"Укроборонпром" вирішив припинити повноваження президента ДП "Антонов" Олександра Донця, за результатами перевірки держпідприємства матеріали передали до СБУ та НАЗК.

"За результатами перевірки виявили численні факти, які можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП", - заявили в "Укроборонпромі".

Прес-служба юридичної фірми "Ілляшев та партнери", яка представляє інтереси ДП Антонов повідомляла, що Окружний адмінсуд Києва зупинив дію рішення гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса від 9 червня 2020 року про звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Донця. Згодом "Укроборонпром"

"Укроборонпром" не отримував рішень суду щодо поновлення керівника ДП "Антонов" О.Донця і звільнить його з 15 червня - попередній наказ за 9 червня було скасовано через те, що Донець перебував на лікарняному.

22 червня Окружний адміністративний суд міста Києва повторно поновив на посаді президента "Антонова" Олександра Донця, зупинивши другий наказ про його звільнення.

Профспілка держпідприємства "Антонов" подала позов до Окружного адмінсуду Києва про скасування постанови експрем'єра Арсенія Яценюка, якою "Антонов" передали в управління держконцерну "Укроборонпром". Проте згодом позов було відкликано.

Економічна правда