В уряді відмовились від обмежень на імпорт міндобрив 

Міжвідомча комісія з міжнародної торгівлі відмовилась від введення квот на імпорт в України мінеральних добрив.

Відповідне рішення опубліковано в "Урядовому кур’єрі" і набрало чинності.

Раніше повідомлялось, що Міністерство економіки планує запровадити 30% квоти на імпорт азотних добрив - решту мають заповнити заводи Ostchem Дмитра Фірташа, "Дніпроазот" Ігоря Коломойського та державний Одеський припортовий. Аграрії виступили проти цієї ініціативи.

Згодом їх підтримав президент.

"Я вважаю, що за тих обставинах, які склалися на ринку добрив, не потрібно обмежувати їх імпорт. Аграрії мають отримати доступні добрива і розвивати сільськогосподарський потенціал України. Бо це наша продовольча безпека", - підкреслив Зеленський.

У Союзі хіміків України назвали таке рішення "антидержавним" та повідомляють, що українські виробники готують апеляцію на це рішення.

"Ми впевнені, що для українських аграріїв така "підтримка" в середньостроковій перспективі також принесе чимало проблем.

Спочатку зарубіжні виробники через демпінг послаблять позиції української хімічної галузі, а потім, залишившись без конкуренції, почнуть диктувати на українському ринку свої умови і ціни.

Відмова від захисту і підтримки національного хімпрому - це прямий шлях до підвищення ціни на мінеральні добрива для українського АПК ", - відзначають в організації.

Нагадуємо:

Сукупні втрати для української економіки від введення квот на імпорт мінеральних добрив можуть становити 100-238 млн доларів, йдеться у дослідженні КШЕ.

Економічна правда