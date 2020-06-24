Суд зупинив другий наказ про звільнення президента "Антонова" Донця

22 червня Окружний адміністративний суд міста Києва повторно поновив на посаді президента "Антонова" Олександра Донця, зупинивши другий наказ про його звільнення.

Про це повідомляють юристи "Ільяшев і Партнери", які захищають інтереси підприємства.

Також юристи зазначають, що дії глави "Укроборонпрому" Абромавічуса кваліфікуються по ст. 172 Кримінального кодексу України "Грубе порушення законодавства про працю", що карається виправними роботами на строк до двох років або арештом до шести місяців.

Нагадуємо:

"Укроборонпром" вирішив припинити повноваження президента ДП "Антонов" Олександра Донця, за результатами перевірки держпідприємства матеріали передали до СБУ та НАЗК.

"За результатами перевірки виявили численні факти, які можуть свідчити про неефективне управління державним підприємством; нецільове використання об’єктів державної власності; зловживання та порушення з боку керівництва, що могли призвести до значних збитків державі та нанести істотну шкоду репутації ДП", - заявили в "Укроборонпромі".

Прес-служба юридичної фірми "Ілляшев та партнери", яка представляє інтереси ДП Антонов повідомляла, що Окружний адмінсуд Києва зупинив дію рішення гендиректора "Укроборонпрому" Айвараса Абромавичуса від 9 червня 2020 року про звільнення президента ДП "Антонов" Олександра Донця. Згодом "Укроборонпром"

"Укроборонпром" не отримував рішень суду щодо поновлення керівника ДП "Антонов" О.Донця і звільнить його з 15 червня - попередній наказ за 9 червня було скасовано через те, що Донець перебував на лікарняному.

Профспілка держпідприємства "Антонов" подала позов до Окружного адмінсуду Києва про скасування постанови експрем'єра Арсенія Яценюка, якою "Антонов" передали в управління держконцерну "Укроборонпром". Проте згодом позов було відкликано.

Економічна правда