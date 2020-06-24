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НБУ провів стрес-тест: 9 банків мають ризики щодо достатності капіталу, з них 2 державних

Середа, 24 червня 2020, 13:07
 

Національний банк провів експрес-стрес-тест щодо стабільності банків, за результатами яких 7 приватних та 2 державних банків показали ризики щодо достатності капіталу. У тестуванні НБУ закладав умови, жорсткіші за річний макропрогноз.

Про це повідомила перший заступник голови НБУ Катерина Рожкова під час Звіту про фінансову стабільність.

"Зараз ми провели експрес-стрес-тест і умови, які ми заклали, були жорсткішими за наш макроекономічний прогноз. Ми побачили що 9 банків мають певні ризики щодо дотримання нормативів капіталу.

..Чи значить це, що ці банки несуть загрозу фінансовій стабільності? Ні. 2 з них держбанки  і держава гарантує їх платоспроможність.

Частка решти 7 банків у банківському секторі менше 5%, тож ми не очікуємо якихось потрясінь", - повідомляє Рожкова.

Також вона закликала всі банки реально оцінювати свої активи, визнавати збитки і вчасно формувати резерви, а також тимчасово не виплачувати дивіденди акціонерам, щоб мати достатній буфер для поглинання потенційних збитків.

Економічна правда

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НБУ банки капітал

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