Новини 23 червня: дешева іпотека, інвентаризація лісів, перша інвестняня

Про дешеву іпотеку. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявляє, що метою влади є зниження ставки іпотеки до 5-7%.

Про ПДВ для аграріїв. Народні депутати із різних фракцій (більшість із "Слуги народа") пропонують знизити податок на додану вартість для аграрного сектора із 20% до 14%.

Про ринок газу. Кабмін може на один місяць продовжити спецзобов'язання "Нафтогазу" продавати газ для населення за пільговою ціною - у такому разі один з пунктів меморандуму з МВФ не буде виконано вчасно.

Про інвентаризацію лісів. Президент Володимир Зеленський підписав закон, який, зокрема, запроваджує поняття національної інвентаризації лісів, визначає мету її проведення та джерела фінансування.

Про першу інвестняню. Канадська гірничорудна компанія Black Iron, яка реалізує проект по створенню нового залізорудного виробництва в Кривому Розі розраховує на практичну допомогу з боку "інвестиційної няні", в якості якої виступив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Про справу Омеляна. НАБУ оприлюднило деякі документи з матеріалів слідства щодо справи про незаконні дії ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Сам Омелян називає справу політично вмотивованою.

Про промвиробництво. У травні 2020 року промислове виробництво в Україні знизилось на 12,2% порівняно з травнем 2019 року, у квітні 2020 року падіння становило 16,2%.

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