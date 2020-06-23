Українці не забрали 3 мільярди гривень із збанкрутілих банків. Як отримати гарантовані державою депозити

Фонд гарантування вкладів закликає вкладників збанкрутілих банків забрати 3 мільярди гривень. Як це зробити?

Що сталося? Фонд гарантування вкладів фізичних осіб закликав українців забирати із збанкрутілих банків депозити, які гарантує держава. Розмір такого вкладу не перевищує 200 тис грн, включаючи тіло депозиту і відсотки за ним. Наразі вкладники банків, які визнані неплатоспроможними, не забрали з них депозитів на загальну суму 3 млрд грн. Час для того, аби забрати ці кошти, спливає.

Які депозити гарантує держава? З 2014 року в Україні визнані неплатоспроможними 95 банків – майже половина цих установ. Явище отримало назву "банкопад" і було спричинене встановленням регулятором підвищених вимог до фінансових показників банків. Хоча чи не найпоширенішою причиною закриття банків було визнання їх "кишеньковими" установами олігархів та бізнесменів, у них зберігалися кошти й пересічних громадян, які відкривали там депозити. Переважну більшість таких депозитів держава гарантувала в межах системи гарантування вкладів. Система гарантування вкладів – це своєрідна страховка. До неї підключені майже всі банки України за винятком Ощадбанку, який найближчим часом також планують приєднати до системи. Кожен банк у системі гарантування повинен робити внески до ФГВФО, накопичуючи там "страхову суму". Якщо з якихось причин установа банкрутує, то цю суму витрачають для виплати гарантованих державою депозитів. "Друкарський верстат" запустили: як це може вплинути на курс гривні Держава гарантує фізособі повернення її вкладів у банку, незалежно від їх кількості, на загальну суму до 200 тис грн, включаючи відсотки. Ця сума включає основні суми всіх вкладів та відсотків за ними на дату, коли банк визнали неплатоспроможним. Якщо сума депозиту чи депозитів у банку перевищувала 200 тис грн, то в разі банкрутства фізособа зможе гарантовано отримати лише 200 тис грн. Решту можна буде отримати в ході ліквідації банку, однак повернення цієї суми не гарантується.

Де можна отримати гарантовані депозити? Якщо банк визнали неплатоспроможним, то отримати депозит можна в одному з банків-агентів Фонду гарантування вкладів. Неплатоспроможний банк не може повернути депозити, адже його діяльність припиняється. Перелік 11 банків-агентів фонду міститься на його офіційному сайті. Серед них – державні Приватбанк, Ощадбанк та Укргазбанк. Гарантовані вклади можна повернути лише протягом терміну ліквідації неплатоспроможного банку. Наразі з 95 банків, які визнані неплатоспроможними, ліквідовано 45.

Як отримати гроші? Для отримання гарантованих державою депозитів до 200 тис грн потрібно прийти у будь-яке відділення одного з банків-агентів ФГВФО з паспортом та ідентифікаційним кодом. Звертатися до фонду із заявою не потрібно. Якщо фізособа не може прийти за вкладом особисто, вона може уповноважити на це іншу особу, засвідчивши довіреність у нотаріуса. Складнішою є процедура отримання коштів із збанкрутілого банку, якщо вкладник помер. Тоді депозити з неплатоспроможного банку може забрати спадкоємець вкладника. Кожен такий випадок ФГВФО розглядає індивідуально після письмового звернення та на підставі документів, які засвідчують право на спадщину.

Що робити, якщо змінився паспорт? Якщо з часу, коли банк визнали неплатоспроможним, у фізособи змінилися паспорт, прізвище або інші дані, то отримати гарантовані державою кошти з депозиту можна буде після письмового звернення до Фонду гарантування вкладів. Такі звернення фонд буде розглядати індивідуально. Для повернення грошей вкладник повинен надати фонду примірник договору про відкриття рахунку та документи, які засвідчують зміну прізвища чи втрату паспорта. Так само в індивідуальному порядку розглядаються звернення громадян, у депозитних угодах яких була допущена помилка.

Якщо депозит був в іноземній валюті, то на яку суму можна претендувати? Держава гарантує кожному вкладнику у кожному банку суму, яка у гривневому еквіваленті становить до 200 тис грн. Якщо депозит був відкритий в іноземній валюті, то суму вкладу визначають за офіційним курсом НБУ на дату, коли банк почали виводити з ринку. Інформацію про цю дату можна знайти в офіційній пресі ("Урядовий кур'єр", "Голос України"), на сайтах збанкрутілого банку та Фонду гарантування вкладів.

Коли можна забрати гроші? Фонд гарантування вкладів фізичних осіб починає виплачувати гарантовані суми депозитів вкладникам збанкрутілих банків не пізніше ніж на 20 робочий день після оголошення банку неплатоспроможним. Клієнтам великих банків, у яких було відкрито понад 500 тис рахунків, гарантовані вклади починають виплачувати не пізніше 30 робочого дня після оголошення неплатоспроможності. Виплати тривають до завершення ліквідації банку. Термін ліквідації – два роки, однак Фонд гарантування може продовжити його на два роки, а після цього – ще на рік. Отже, ліквідація банку може тривати щонайбільше п'ять років. Чи "дотисне" Зеленський банки: в уряді придумали альтернативу кредитам "5-7-9%" Після офіційного завершення процедури ліквідації банку та її реєстрації в Єдиному державному реєстрі юридичних та фізичних осіб-підприємців отримати кошти з депозитних рахунків банку, що ліквідується, неможливо. Про ліквідацію банків ФГВФО повідомляє на своєму сайті. Протягом ліквідації банку фонд продає його активи, аби розрахуватися з особами, на вклади яких не поширюється система гарантування вкладів, а також з кредиторами банку та державою. Також за кошти, отримані від продажу активів неплатоспроможного банку, погашається та частина депозитів фізосіб, яка перевищує 200 тис грн. Часто активи збанкрутілих банків мають низьку якість. Ці активи – це права вимоги за кредитами, які видав банк, та майно, яке йому передали в заставу. Такі активи ФГВФО продає з дисконтом, часто лише за 1-5% від номінальної вартості.

Чи вистачить грошей для виплати гарантованих сум вкладів? Для відшкодування гарантованих державою 200 тис грн за депозитами фонд накопичив 12 млрд грн. З цих грошей 3 млрд грн – це кошти, які мають право отримати вкладники збанкрутілих фінансових установ. Решта – гроші, які фонд готовий виплатити, якщо якийсь банк оголосить про свою неплатоспроможність.