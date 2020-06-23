Зеленський підписав закон про інвентаризацію лісів в Україні

Президент Володимир Зеленський підписав закон № 643-ІХ, який, зокрема, запроваджує поняття національної інвентаризації лісів, визначає мету її проведення та джерела фінансування.

Про це повідомляє прес-служба Офісу президента.

"Закон передбачає створення в Україні нової системи збору обґрунтованих даних про лісовий фонд з метою подальшого планування, ведення лісового господарства, державного лісового кадастру, моніторингу лісів тощо.

Порядок проведення національної інвентаризації лісів затверджує Кабінет Міністрів, здійснюватимуть її коштом державного бюджету або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством", - йдеться у повідомленні.

Відповідно до закону, особи, уповноважені на проведення національної інвентаризації лісів, під час обстежень мають право перебувати на земельних ділянках лісового фонду, крім випадків, передбачених законом.

При цьому відомості, отримані за результатами проведення національної інвентаризації лісів, вносяться до державного земельного кадастру.

Закон набирає чинності на наступний день після опублікування.

Нагадаємо:

2 червня Верховна Рада проголосувала у другому читанні за законопроєкт про створення законодавчих умов впровадження державного лісового кадастру, обліку, моніторингу та проведення національної інвентаризації лісів в Україні.

Економічна правда