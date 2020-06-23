НАБУ оприлюднило документи у справі Омеляна, ексміністр вважає її політично вмотивованою

НАБУ оприлюднило деякі документи з матеріалів слідства щодо справи про незаконні дії ексміністра інфраструктури Володимира Омеляна, через які державний бюджет недоотримав 30,5 млн грн. Сам Омелян називає справу політично вмотивованою.

Про це повідомляє прес-служба НАБУ у Facebook.

"У грудні 2017 року ексміністр інфраструктури видав наказ про зниження портових зборів. Чи міг так вчинити міністр? Міг, але за винятком: адміністративний збір, розмір якого визначений у Законі України "Про державний бюджет на 2018 рік", не можна було змінювати наказом міністра, а лише шляхом внесення змін до закону про бюджет.

Це - не примха НАБУ, а вимога Бюджетного кодексу, яку міністр проігнорував. І саме цей факт став підставою для розслідування детективів", - йдеться у повідомленні.

"30,4 млн грн - це сума, яку недоотримав бюджет через незаконне зниження саме адміністративного збору. Щодо ефективності зниження решти портових зборів, то там результат теж невтішний. Проте ці наслідки не становили предмет розслідування НАБУ, а, радше, слугують додатковим аргументом.

Чи усвідомлював експосадовець можливі негативні наслідки своїх дій? Слідство переконане, що так. Адже Міністерство фінансів 4 рази попереджало його про порушення бюджетного законодавства, а також про негативні наслідки. Однак наказ колишній міністр видав", - додали у відомстві.



У НАБУ заявляють, що зменшення портових зборів, включно з адміністративним, не стало чинником збільшення кількості суднозаходжень та кількості перевантажених вантажів в українських портах протягом 2018 року.

"Зрештою, це визнало і Мінінфраструктури, зафіксувавши відповідні факти у своєму звіті, який підписав сам міністр-автор наказу, нині підозрюваний", - заявили у НАБУ.

Національне антикорупційне бюро, зокрема, оприлюднило зауваження Мінфіну від 13 вересня 2017 року щодо проєкту постанови про зниження портових зборів.

"Реалізація пункту 2 проєкту постанови про зниження до 20% адміністративного портового збору призведе до втрат загального фонду держбюджету в обсязі 40,7 млн грн. До проєкту не надано фінансово-економічних розрахунків та обгрунтувань, а також відповідних пропозицій щодо джерел покриття втрат бюджету", - йдеться, зокрема, в документах, які оприлюднило НАБУ.

"Реалізація положень проєкту матиме негативні наслідки на показники фінансово-господарської діяльності підприємств і, як наслідок, на дохідну частину бюджету у зв'язку із зменшенням обсягів обов'язкових платежів до бюджету", - йдеться також у зауваження Мінфіну до проєкту постанови.

"Чистий дохід держпідприємства "Адміністрація морських портів України" зменшиться на 1 145,5 млн грн, держустанови "Держгідрографія" - на 9,5 млн грн, обсяг платежів до бюджету ДП "АМПУ" зменшиться на 1 130,2 млн грн, від ДУ "Держгідрографія" - на 6,2 млн грн", - йдеться у документі.

Водночас сам Омелян написав у Facebook, що справа НАБУ є політично вмотивованою.

"Не вважаю рішення, яке й досі працює (воно не скасоване) й стимулює зростання вантажопотоку в українських портах, помилковим. Більш того, якщо Україна прагне бути важливою точкою на світовій логістичній мапі, тарифи і збори треба знижувати і надалі, а порти віддавати в концесію світовим портовим операторам.

Якщо моя політика була помилковою, то чому тарифи не підвищено до попереднього рівня, а концесія, хоч якось, проте відбувається?!", - підкреслив він.

За його словами, вперше українського міністра звинувачують у виконанні колегіального рішення уряду.