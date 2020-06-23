Інвест-нянею канадської Black Iron в Україні став заступник голови ОП Жовква

Канадська гірничорудна компанія Black Iron, яка реалізує проект по створенню нового залізорудного виробництва в Кривому Розі розраховує на практичну допомогу з боку "інвестиційної няні", в якості якої виступив заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прес-реліз компанії.

Black Iron сподівається, що нещодавня схвальна заява президента Зеленського по проекту Black Iron в рамках відносин з Канадою посприяє реалізації залізорудної проекту.

Компанія вважає, що фраза голови держави "це питання майже вирішене", швидше за все, стосується триваючих нині позитивних переговорів між Black Iron, Міністерством оборони та іншими держорганами України про виділення землі під реалізацію Шиманівського залізорудного проекту.

"Заступник голови адміністрації президента Ігор Жовква взяв на себе відповідальність, щоб стати" інвестиційної нянею"для Black Iron - офіційної роллю, створеної урядом України для підтримки іноземних інвесторів, щоб особисто забезпечити виконання всіх завдань, що вимагають підтримки з боку уряду України.

Проєкт Black Iron розглядається різними урядовими відомствами як пріоритетний", - зазначив Сімпсон, слова якого наводяться в прес-релізі.

Нагадуємо:

Black Iron з активами в Україні в лютому поточного року оголосила про підписання необов'язкової угоди (меморандуму) з дочірньою компанією Glencore plc про проведення переговорів щодо будівництва підприємства з випуску концентрату на Шиманівському родовищі залізних руд.

При цьому зазначалося, що Black Iron проводить переговори з іншими компаніями.

Black Iron в жовтні 2010 року придбала у Geo Alliance Group Limited інвестиційної групи EastOne українського бізнесмена Віктора Пінчука кіпрську "дочку" Geo-Alliance Ore East Limited разом з ліцензіями за 13 млн доларів, потім перейменувавши її в BKI Cyprus.

Основні активи - 99% у "Шиманівське Стіл" і "Зеленівське Стіл".

У липні 2013 року після ряду проблем з реалізацією проекту Black Iron повідомила про угоду з найбільшою українською гірничо-металургійною групою "Метінвест" з розвитку своїх залізорудних активів.

Metinvest B.V. заплатила Black Iron Inc. 20 млн доларів і придбала 49% в BKI Cyprus. Однак пізніше "Метінвест" вийшла з проекту.

Шиманівське родовище має 355 млн тонн виміряних і 290 млн тонн передбачуваних ресурсів, а також 188 млн тонн прогнозних.

Шиманівське залізорудне родовище оточене п'ятьма іншими діючими видобувними підприємствами, включаючи залізорудний комплекс ArcelorMittal.

Існуюча інфраструктура, включаючи доступ до електроенергії, залізничного і портового об'єктів, на думку Black Iron, дозволить швидко реалізувати проект до стадії виробництва.