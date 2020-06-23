У травні падіння промвиробництва в Україні сповільнилося до 12,2% – Держстат

У травні 2020 року промислове виробництво в Україні знизилось на 12,2% порівняно з травнем 2019 року, у квітні 2020 року падіння становило 16,2%.

Про це повідомляє Держстат.

Зазначається, що з корекцією на ефект календарних днів скорочення промвиробництва в травні було трохи меншим - 11,7% проти 16,7% в квітні.

У переробній промисловості в травні 2020 року до травня-2019 падіння становило 15,6%, у добувній промисловості і розробці кар'єрів - 8,9%, у постачанні електроенергії, газу - 1,9%.

Загалом, за перші 5 місяців 2020 року промвиробництво в Україні скоротилося в порівнянні з аналогічним періодом минулого року на 8,7%.

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Нагадаємо:

За січень-березень 2020 року обсяги промислового виробництва в Україні скоротилися на 5,1% у порівнянні з аналогічним періодом 2019 року.

У лютому 2020 року індекс промислової продукції становив 96,9% - на 1,5% менше ніж у лютому 2019 року.

За січень 2020 року промисловість впала на 5,1 %.

У 2019 році промислове виробництво в Україні зменшилось на 1,8%.

Економічна правда