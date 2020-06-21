Новини вихідних: відновлення авіаперевезень та приватизація "Центренерго"

Про "Центренерго". У Фонді держмайна планують приватизацію "Центренерго" у другому кварталі 2021 року.

Про гральний бізнес. Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що законопроект про його легалізації потрібно розглянути на наступному тижні.

Про Пінчука. У першому кварталі 2020 року компанія Віктора Пінчука "Інтерпайп" одержала збиток у трубному сегменті, тоді як діяльність залізничного дивізіону компанії була прибутковою.

Про митницю. Державна митна служба не виконала план по доходах на майже 3 мільярди.

Про авіаперевезення. Turkish Airlines включила Київ, Львів та Одесу в оновлений графік польотів з 1 липня. Ryanair і Swiss сьогодні відновили регулярні польоти до Києва після 3-місячної перерви, виконавши рейси в аеропорт Бориспіль.