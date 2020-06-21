Turkish Airlines в липні відновить польоти в Україну
Turkish Airlines включила Київ, Львів та Одесу в оновлений графік польотів з 1 липня.
Про це пише Avianews.
Авіакомпанія має намір літати зі Стамбула в Київ 10 раз на тиждень, в Одесу - сім разів на тиждень і Львів - п'ять разів на тиждень. Польоти в Харків, Херсон і Запоріжжя поки не плануються.
Видання повідомляє, що крім цього, авіакомпанія значно розширює свою міжнародну мережу середньомагістральних і далекомагістральних напрямків в Америку, Європу, Азію та Африку, що збільшить можливості для стикувань через Стамбул.
Нагадуємо:
Раніше повідомлялось, що Туреччина готова приймати українських туристів з 1 липня без проходження самоізоляції та тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.
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