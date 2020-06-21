Всі розділи
Укр / Рус

Turkish Airlines в липні відновить польоти в Україну

Неділя, 21 червня 2020, 13:35
 

Turkish Airlines включила Київ, Львів та Одесу в оновлений графік польотів з 1 липня.

Про це пише Avianews.

Авіакомпанія має намір літати зі Стамбула в Київ 10 раз на тиждень, в Одесу - сім разів на тиждень і Львів - п'ять разів на тиждень. Польоти в Харків, Херсон і Запоріжжя поки не плануються.

Видання повідомляє, що крім цього, авіакомпанія значно розширює свою міжнародну мережу середньомагістральних і далекомагістральних напрямків в Америку, Європу, Азію та Африку, що збільшить можливості для стикувань через Стамбул.

Нагадуємо:

Раніше повідомлялось, що Туреччина готова приймати українських туристів з 1 липня без проходження самоізоляції та тестування з дотриманням норм безпеки авіаперевізниками.

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

авіа

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Польща з 1 липня скасує обмеження на кількість пасажирів у літаках 19 червня 2020, 18:47
Аеропорт "Львів" відновив обслуговування міжнародних авіарейсів 19 червня 2020, 18:28
Іспанія запровадить потрійний контроль для туристів в аеропортах 19 червня 2020, 17:30
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!