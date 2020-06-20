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Компанія Пінчука "Інтерпайп" прозвітувала про свої збитки у першому кварталі

Субота, 20 червня 2020, 16:06
 

У першому кварталі 2020 року компанія Віктора Пінчука "Інтерпайп" одержала збиток у трубному сегменті, тоді як діяльність залізничного дивізіону компанії була прибутковою.

Про це йдеться у прес-релізі компанії, передає Інтерфакс-Україна.

"У перші 3 місяці 2020 року трубний дивізіон компанії продовжив негативну динаміку на тлі падіння попиту на труби для видобутку нафти і газу на українському і американському ринках", - прокоментував генеральний директор "Інтерпайпу" Фаді Храйбе.

Також він зазначив, що компанія "Укргазвидобування" істотно зменшила закупівлі OCTG-труб у зв'язку зі скороченням програми буріння в Україні, а на ринку США продажі нафтогазових труб впали через введенні мита, сумарний розмір яких становить 32%.

У прес-релізі уточнюється, що виручка компанії в січні-березні-2020 знизилася на 8% у порівнянні з аналогічним періодом минулого року - до  251 млн дол 

У I кварталі 2020 року бізнеси компанії показали різноспрямовану динаміку. Дивізіон залізничної продукції зберіг позитивний тренд, тоді як виробничі і фінансові результати трубного сегмента продовжили падіння, яке почалося в II півріччі 2019 року.

Виручка компанії знизилася в зв'язку з низькими результатами трубного дивізіону: виручка від продажу труб впала на 40% - до 112 млн дол на тлі зниження обсягів продажів усього асортименту трубної продукції.

 Одночасно виручка дивізіону залізничної продукції збільшилася на 66% - до 128 млн дол за рахунок стійкого попиту і зростання цін у країнах СНД і ЄС.

У результаті борг компанії станом на 31 березня 2020 року скоротився на 35% - до 221 млн дол, тоді як чистий борг незначно збільшився до 88 млн дол.

Несприятлива ринкова кон'юнктура, як у трубному, так і в сегменті залізничної продукції негативно позначиться на фінансових результатах компанії в II кварталі 2020 року, прогнозує Храйбе.

Нагадаємо:

У структурі компанії п'ять промислових активів: "Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод (НТЗ)", "Інтерпайп Новомосковський трубний завод (НМТЗ)", "Інтерпайп Ніко-Тьюб", "Дніпропетровський Втормет" і електросталеплавильний комплекс "Дніпросталь" під брендом "Інтерпайп Сталь".

Кінцевим власником Interpipe Limited є український бізнесмен Віктор Пінчук і члени його сім'ї.

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Пінчук Інтерпайп

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