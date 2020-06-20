Митниця не виконала план на 3 мільярди
Державна митна служба не виконала план по доходах на майже 3 мільярди.
Про це в інтерв'ю Mind повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
За його словами, нинішній рівень доходів на митниці не є достатнім.
"Ми не виконали план в травні - близько 3 млрд грн, але робота йде. Наші очікування - підвищити доходи митниці на 15-20%", - сказав Марченко.
При цьому в Мінфіні називають боротьбу з контрабандою і ліквідацію тіньових схем, основним пріоритетом для збільшення доходів до держбюджету.
Нагадуємо:
Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що головам митної та податкової служби поставлена задача забезпечити надходження в бюджет як мінімум на 10% вище планового показника — інакше вони будуть звільнені.
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