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Митниця не виконала план на 3 мільярди

Субота, 20 червня 2020, 16:41
 

Державна митна служба не виконала план по доходах на майже 3 мільярди.

Про це в інтерв'ю Mind повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

За його словами, нинішній рівень доходів на митниці не є достатнім.

"Ми не виконали план в травні - близько 3 млрд грн, але робота йде. Наші очікування - підвищити доходи митниці на 15-20%", - сказав Марченко.

При цьому в Мінфіні називають боротьбу з контрабандою і ліквідацію тіньових схем, основним пріоритетом для збільшення доходів до держбюджету.

Нагадуємо:

Раніше міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що головам митної та податкової служби поставлена задача забезпечити надходження в бюджет як мінімум на 10% вище планового показника  — інакше вони будуть звільнені.

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митниця

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