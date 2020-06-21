Ryanair і Swiss 21 червня відновили регулярні польоти до Києва після 3-місячної перерви, виконавши рейси в аеропорт Бориспіль.

Про це повідомляє Avianews.

Ryanair перевіз перших пасажирів з Барселони, Swiss - з Цюріха.

Ірландський лоу-кост в червні буде обслуговувати три маршрути в Україну - з Барселони, Мадрида і Берліна до Києва по два рази в тиждень. Запуск рейсу Краків-Київ перенесений через заборону польської влади на польоти з України та інших країн до 30 червня.

У липні для роботи до кінця літнього сезону навігації Ryanair планує відновити тільки половину зі своїх попередніх українських маршрутів, проте розраховує почати польоти з міст Італії до Києва, Львова, Одеси та Харкова.

Ryanair підтвердив запуск більше 20 маршрутів з України влітку. Swiss спочатку буде літати між Києвом і Цюріхом 1 раз в тиждень по неділях. C липня авіакомпанія планує збільшити частоту до двох рейсів на тиждень.