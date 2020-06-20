Арахамія заявив, що законопроект про легалізацію грального бізнесу потрібно розглянути на наступному тижні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія заявив, що для отримання 7 мільярдів від грального бізнесу, в бюджеті на 2020 рік, законопроект про його легалізації потрібно розглянути на наступному тижні.

Про це він заявив в ефірі ток-шоу "Свобода слова Савіка Шустера"

За його словами, проект закону депутати повинні були почати розглядати у п'ятницю. Але через короткий робочий день в Раді вирішили перенести розгляд на наступний тиждень.

Він також повідомив, що в законопроект подали близько 3,5 тис. поправок, а також те, що ще кілька місяців тому в Україні працювало 80 тис. нелегальних ігрових автоматів, які обслуговували 4 тисячі осіб.

"80 тис. автоматів було всього лише кілька місяців тому, до того, як президент Зеленський сказав заборонити повністю. Все повністю нелегальні. 80 тис. і в цьому були зайняті більш ніж 4 тис. чоловік. Зараз практично всі зали ігрових автоматів закриті. Але це буде недовго", - резюмував Арахамія.

Нагадуємо:

16 січня Верховна Рада проголосувала у повторному першому читанні за доопрацьований фінансовим комітетом парламенту законопроєкт 2285-д, який передбачає легалізацію та державне регулювання азартних ігор.

Переважна більшість українців виступають проти легалізації грального бізнесу і ринку сексуальних послуг для наповнення бюджету — дослідження.

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