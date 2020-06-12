Новини 12 червня: транш від МВФ, "антиколомойський" закон, курс гривні

Про транш від МВФ. Україна повністю отримала 2,1 млрд доларів першого траншу від МВФ - перший транш разом із надходженням пов’язаної фінансової допомоги від ЄС вже збільшив міжнародні резерви до 28,7 млрд доларів.

Про "антиколомойський" закон. До Конституційного Суду України надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності закону про банки.

Про курс гривні. Номінальний валовий внутрішній продукт України у 2020 році скоротиться до 3,908 трлн грн, або до $130,3 млрд, що виводить на середньорічний курс 30 грн/$1, йдеться у прогнозах МВФ.

Про пункти пропуску в аеропортах. Уряд дозволив відкрити пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в’їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення COVID-19. Рішення набуде чинності після офіційного оприлюднення.

Про Приватбанк і Суркісів. Члени правління ПриватБанку 10 червня отримали повістки на допит до прокуратури Києва за фактом невиконання рішення суду про виплату офшорним компаніям братів Суркісів понад 250 млн доларів.

Про ТЕС і вугільні шахти. В.о. міністра енергетики Ольга Буславець попросила РНБО ввести тимчасову заборону на використання ТЕС природного газу та мазуту як основного виду палива - щоб "у вугільних компаній не забирався ринок збуту, а шахтарі виходили на роботу і отримували зарплату".

Ви хочете дізнатися більше?

Вони "виробляють час". Як побудувати бізнес на "здоровій їжі": досвід eat easy •

Створити бізнес на здоровому харчуванні – нелегка справа. Скільки коштів може знадобитись на це та на власну фабрику, як їжу треба вводити в анабіоз і чому не всі чіпси шкідливі.