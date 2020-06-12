Уряд відкрив пункти пропуску в аеропортах і дозволив в'їзд іноземцям

Уряд дозволив відкрити пункти пропуску та контролю в аеропортах України, а також дозволив в’їзд для іноземців з країн, де немає значного поширення COVID-19. Рішення набуде чинності після офіційного оприлюднення.

Про це повідомив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

"Продовжуємо поступово відновлювати нашу авіацію. Сьогодні уряд своїм рішенням відкрив пункти пропуску в аеропортах України та дозволив в’їзд для іноземців, які не є громадянами країн зі значним поширенням COVID-19 і не перебували на території таких держав протягом останніх 14 днів.

Ці зміни дадуть змогу відновити роботу підприємств авіаційного транспорту і налагодити міжнародне повітряне сполучення", - зазначив міністр.

За його словами, таке рішення є очікуваним та невід’ємно пов’язаним із відновленням міжнародного регулярного пасажирського авіасполучення в Україні з 15 червня.

"Прерогатива у відкритті кордонів залишатиметься для країн з розвиненим туристичним напрямом і сприятливою епідеміологічною ситуацією. Ми поступово відкриваємо небо, але безпека та захист наших громадян залишаються в пріоритеті", - додав Криклій.

Нагадуємо:

Європейський союз почне відкривати кордони для іноземців з 1 липня і українці потенційно можуть бути серед тих, для кого знімуть обмеження в першу чергу.

Україна потенційно може увійти до списку, якщо відповідатиме визначеним критеріям. Окрім епідемічної ситуації, при прийнятті рішень про відкриття кордонів для громадян третіх країн будуть враховувати принцип взаємності.

Головними критеріями під час визначення списку країни, громадяни яких зможуть в’їхати в Єврозону, будуть кількість захворювань коронавірусом на 100 тисяч населення, тенденції розвитку епідемії та загальна ситуація з реагуванням країни на COVID-19 (система тестування, моніторингу, відстеження контактів, звітування, лікування).

Економічна правда