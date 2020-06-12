Членів правління Приватбанку викликали на допит через справу Суркісів

Члени правління ПриватБанку 10 червня отримали повістки на допит до прокуратури Києва за фактом невиконання рішення суду про виплату офшорним компаніям братів Суркісів понад 250 млн доларів.

Про це повідомила прес-служба банку у п'ятницю.

Згідно з повідомленням, повістки на допит направив всім членам правління банку прокурор відділу процесуального керівництва прокуратури Києва Андрій Столярчук.

Як зазначають у банку, повістки оформлені з численними процесуальними порушеннями і датовані "заднім числом" - 27 травня - з вимогою з'явитися до прокуратури 5 червня.

"Виклик на допит керівництва ПриватБанку за фактами невиконання сумнівних виконавчих проваджень банк розцінює як чергову спробу тиску на банк із боку осіб, пов'язаних із його колишніми власниками", - резюмуть у банку.

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Нагадуємо:

Київський апеляційний суд у середу відхилив апеляційну скаргу Кабінету міністрів щодо зобов'язання Приватбанку виплатити 250 мільйонів доларів за депозитними договорами з офшорним компаніям братів Суркісів.

Відповідно до ухвали Печерського райсуду Києва, Приватбанк має примусово виплатити компаніям, пов'язаним із родиною Суркісів, більше 250 млн доларів США за депозитними договорами, що були припинені ще в грудні 2016 року. Зобов'язання за цими депозитними договорами були обміняні на акції додаткової емісії Приватбанку під час націоналізації (bail in).

15 червня 2020 року Велика Палата Верховного Суду продовжить розгляд справи за позовом родини Суркісів про скасування рішення НБУ щодо визначення членів сім'ї Суркісів пов'язаними з Приватбанком особами та про визнання нечинними договорів обміну їх депозитів на 1 млрд грн на акції додаткової емісії ПриватБанку під час націоналізації.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.