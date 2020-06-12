МВФ заклав у прогнози щодо України середньорічний курс 30 гривень за долар

Номінальний валовий внутрішній продукт України у 2020 році скоротиться до 3,908 трлн грн, або до $130,3 млрд, що виводить на середньорічний курс 30 грн/$1.



Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на прогноз МВФ, розміщений у меморандумі про нову програму.



МВФ нагадує, що в 2019 році ВВП України зріс до 3,975 трлн з 3,561 трлн у 2018 році, а в доларах - до $154,7 млрд з $130,9 млрд при зміцненні середньорічного курсу гривні до 25,7 грн/$1 з 27,2 грн/$1.



За оцінками фонду, наступного року середньорічний курс гривні зміцниться до 28,9 грн/$1, а в 2022 році - до 28,6 грн/$1, після чого три роки буде стабільним на рівні 28,7 грн/$1.



У цих матеріалах МВФ також дав прогноз реального ВВП України на 2023-205 рр. На думку його експертів, після спаду цього року на 8,2% і відновлення в 2021-му на 1,1% і в 2022-му на 3% у 2023 році зростання української економіки прискориться до 3,4%, у 2024-му - до 3,8%, у 2025-му - до 4%.



Інфляція після стрибка з 4,1% минулого року до 7,7% цього року знизиться до 5,9% наступного, до 5,2% - у 2022 році й до 5,1% - в 2023 році, потім стабілізується на рівні 5%.



Від початку поточного року, згідно з даними Нацбанку, середній курс гривні становив близько 25,9 грн/$1.

Нагадуємо:

Міжнародний валютний фонд оприлюднив меморандум з Україною по програмі stand-by, який дасть змогу отримати решту коштів від МВФ після першого траншу, тобто 2,9 мільярда доларів.

Україна отримає від МВФ та ЄС у цьому місяці понад 3,2 мільярдів доларів. Також протягом найближчого місяця Україна отримає 1 мільярд євро допомоги від Світового банку.

Рада директорів МВФ затвердила програму співпраці з Україною на 5 мільярдів доларів. Програма розрахована на 18 місяців.

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Економічна правда