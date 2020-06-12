"Антиколомойський" закон оскаржили в Конституційному суді

До Конституційного Суду України надійшло подання 64 народних депутатів щодо конституційності закону про банки.

Про це повідомляється на сайті КСУ.

"11 червня 2020 року до Конституційного Суду України надійшло конституційне подання 64 народних депутатів України щодо відповідності Конституції України (конституційності) Закону України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення механізмів регулювання банківської діяльності", його окремих положень, а також положень інших законодавчих актів в редакції цього закону", - йдеться у повідомленні.

Згідно із текстом, ініціаторами подання стали народні депутати від фракції "Батьківщина" Сергій Власенко та Юлія Тимошенко. Подання підписали, зокрема, нардепи від "Батьківщини", депутатської групи "За майбутнє" та окремі народні депутати від "Слуги народу": Олександр Дубінський, Максим Бужанський, Олександр Куницький, Ольга Василевська-Смаглюк.

Нагадуємо:

Законом передбачається, що власники і екс-власники банку, інтереси яких були порушені через виведення фінустанови з ринку, можуть отримати відшкодування збитку лише у грошовій формі.

При цьому визнання незаконним рішення про виведення банку з ринку не може бути підставою для його скасування.

21 травня Президент Володимир Зеленський затвердив своїм підписом так званий "антиколомойський" законопроєкт про банки.

Економічна правда