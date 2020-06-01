Виробники "зеленої" генерації просять особистої зустрічі із Зеленським

Три асоціації виробників "зеленої" генерації направили спільний лист президенту Володимиру Зеленському, в якому виклали проблеми та загрози розвитку сектору відновлюваної енергетики, а також попросили особистої зустрічі.

Про це повідомляється у спільній заяві організацій.

В листі повідомляється, що незважаючи на плюси початку роботу ринку електричної енергії 2019 року, виявлено багато його недосконалостей, що загрожують галузі відновлюваної енергетики

Асоціації готові презентувати усі необхідні дані, цифри та факти, що свідчать про минулорічний успішний стан розвитку галузі, її позитивний вплив на ринок електричної енергії, наповнення державного бюджету.

"За 12 років існування системи державної підтримки відновлюваної енергетики, інвестори неодноразово доводили своє прагнення та спроможність домовлятися.

Протягом цього часу була скасована пільга на податок на прибуток, знижено "зелений" тариф для сонячних електростанцій в чотири рази, запроваджена аукціонна модель розвитку галузі, скорочено термін дії технічних умов на приєднання до електричних мереж, добровільно зупинено девелопмент багатьох проєктів, а також списано сотні мільйонів гривень у якості збитків", - йдеться у листі.

Лист підписала Українська асоціація відновлюваної енергетики, Українська вітроенергетична асоціація та Європейсько-українське енергетичне агентство, що представляють переважну більшість українських та іноземних інвесторів у "зелену" енергетику.

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Як і про що домовляються інвестори відновлюваної енергетики з урядом України

Нагадуємо:

За словами прем'єр-міністра Дениса Шмигаля, уряд та інвестори у відновлювані джерела енергії погодили майже всі умови меморандуму про врегулювання проблемних питань у галузі окрім однієї деталі.

Як повідомляв учасник перемовин, проблемним питанням переговорів між інвесторами в ВДЕ і урядом стала пропозиція Міністерства енергетики та захисту навколишнього середовища знизити "зелений" тариф на 52% - до 22 євроцентів за кВт-год.

Міністерство енергетики та захисту навколишнього середовища в переговорах з інвесторами в поновлювані джерела енергії (ВДЕ) має намір досягти домовленостей по реструктуризації "зеленого" тарифу без пролонгації терміну виплат.

Американська торговельна палата в Україні закликає прийняти останні розроблені інвесторами "зеленої" енергетики пропозиції, які відображають граничні межі добровільної реструктуризації та сподівається, що уряде не допустить одностороннього різкого зниження тарифу.

Нещодавно, інвестори у поновлювані джерела енергії отримали остаточний проект меморандуму щодо врегулювання ситуації в альтернативній генерації.

Десять найбільших інвесторів у відновлювальні джерела енергії заробили за 2019-й рік більше 14 мільярдів гривень. Найбільше заробила компанія "ДТЕК ВДЕ" Ріната Ахметова, яка отримала 4,7 млрд грн та зайняла 25,5% ринку.

Служба безпеки України повідомляє про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

"Зелені" тарифи були введені в Україні в 2009 році, їх особливістю є те, що вони в кілька разів є вищими, ніж звичайні тарифів і зафіксовані в євро.

Введення цих "зелених" тарифів пов'язували з братами Клюєвими, які першими побудували ряд великих сонячних станцій на півдні України.

Всього в Україні "зелені" електростанції (вітрові, сонячні і т.д.) виробляють до 2% електроенергії, яка споживається в країні. Однак "зелена електроенергія" коштує ринку 8% всіх коштів, або близько 10 млрд грн за найвищими в Європі тарифами.

Економічна правда