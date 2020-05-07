Новини 7 травня: допомога безробітним, обшуки у Верланова, новий керівник місії МВФ

Про золотовалютні резерви. Станом на 1 травня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25,7 млрд доларів (в еквіваленті) - у квітні вони зросли на 3,1%.

Про допомогу безробітним. З початку карантину українці отримали допомоги по безробіттю у розмірі близько 2,3 млрд грн - це на 40% більше, ніж у минулому році.

Про обшуки у Верланова. Сергій Верланов, нещодавно звільнений із посади голови Державної податкової служби, заявляє, що представники Служби безпеки України провели в нього обшук.

Про сонячні електростанції. Понад 24 тисячі українських домогосподарств встановили сонячні панелі - сумарно на це вони інвестували близько 495 млн євро.

Про Приватбанк. Держвиконавець хоче стягнути з Приватбанку більше 250 мільйонів доларів. Банк звернувся до правоохоронних органів з вимогою надати правову оцінку таким діям.

Про нового керівника місії МВФ. Головою місії Міжнародного валютного фонду до України стала Іванна Владкова Голлар. Вона змінила на цій посаді пана Рона ван Родена.

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