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Українські домогосподарства встановили сонячних панелей на 500 мільйонів євро

Четвер, 7 травня 2020, 13:10
 

На сьогодні понад 24 тисячі українських домогосподарств встановили сонячні панелі - сумарно на це вони інвестували близько 495 млн євро.

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Зазначається, що загальна потужність СЕС у домогосподарствах сягає 618 МВт.

У 1 кварталі 2020 року домогосподарства встановили більше 2100 СЕС загальною потужністю 65 МВт - це у 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Топ-5 областей за кількістю СЕС приватних домогосподарств:

  • Дніпропетровська - 3200;
  • Тернопільська - більше 2200;
  • Київська - майже 2000;
  • Івано-Франківська - більше 1800;
  • Закарпатська - більше 1400.
 

Загалом, більше 24 тисяч СКС дозволяють генерувати більше 700 млн кВт*год енергії у рік. Зазначається, що такого обсягу енергії достатньо для близько 230 тисяч родин.

Економічна правда

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енергетика

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