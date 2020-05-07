Українські домогосподарства встановили сонячних панелей на 500 мільйонів євро

На сьогодні понад 24 тисячі українських домогосподарств встановили сонячні панелі - сумарно на це вони інвестували близько 495 млн євро.

Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.

Зазначається, що загальна потужність СЕС у домогосподарствах сягає 618 МВт.

У 1 кварталі 2020 року домогосподарства встановили більше 2100 СЕС загальною потужністю 65 МВт - це у 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Топ-5 областей за кількістю СЕС приватних домогосподарств:

Дніпропетровська - 3200;

Тернопільська - більше 2200;

Київська - майже 2000;

Івано-Франківська - більше 1800;

Закарпатська - більше 1400.

Загалом, більше 24 тисяч СКС дозволяють генерувати більше 700 млн кВт*год енергії у рік. Зазначається, що такого обсягу енергії достатньо для близько 230 тисяч родин.

Економічна правда