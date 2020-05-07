Українські домогосподарства встановили сонячних панелей на 500 мільйонів євро
На сьогодні понад 24 тисячі українських домогосподарств встановили сонячні панелі - сумарно на це вони інвестували близько 495 млн євро.
Про це повідомляє прес-служба Держенергоефективності.
Зазначається, що загальна потужність СЕС у домогосподарствах сягає 618 МВт.
У 1 кварталі 2020 року домогосподарства встановили більше 2100 СЕС загальною потужністю 65 МВт - це у 1,5 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року.
Топ-5 областей за кількістю СЕС приватних домогосподарств:
- Дніпропетровська - 3200;
- Тернопільська - більше 2200;
- Київська - майже 2000;
- Івано-Франківська - більше 1800;
- Закарпатська - більше 1400.
Загалом, більше 24 тисяч СКС дозволяють генерувати більше 700 млн кВт*год енергії у рік. Зазначається, що такого обсягу енергії достатньо для близько 230 тисяч родин.
Економічна правда
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