Міжнародні резерви України у квітні зросли на 3,1% – НБУ

Станом на 1 травня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними, становили 25,7 млрд доларів (в еквіваленті) - у квітні вони зросли на 3,1%.

Про це повідомляє прес-служба Нацбанку.

"Збільшенню міжнародних резервів сприяли насамперед операції Національного банку – з управління резервами та на валютному ринку", - заявили в НБУ.

Серед чинників такої динаміки резервів регулятор назвав операції НБУ на міжбанківському валютному ринку (чиста купівля у квітні становила 678,8 млн доларів, за місяць Нацбанк продав 44,5 млн доларів), операції Кабміну з управління держборгом та переоцінку фінансових інструментів.

"Поточний обсяг міжнародних резервів покриває 4,5 місяці майбутнього імпорту, що є достатнім для виконання зобов’язань України та поточних операцій уряду і Національного банку", - йдеться у повідомленні.

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Нагадаємо:

За попередніми даними, станом на 1 квітня 2020 року міжнародні резерви України становили 24,9 млрд доларів (у еквіваленті).

Станом на 1 березня 2020 року міжнародні резерви України, за попередніми даними Національного банку, становили 26,623 мільярда доларів США (в еквіваленті), у лютому вони зросли на 1,3% (або на 0,3 мільярда доларів).

Економічна правда