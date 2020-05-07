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МВФ змінив керівника місії до України

Четвер, 7 травня 2020, 16:40
 

Головою місії Міжнародного валютного фонду до України стала Іванна Владкова Голлар.

Про це заявив постійний представник Міжнародного Валютного Фонду в Україні Йоста Люнгман.

"Іванна Владкова Голлар, громадянка Болгарії, була призначена головою місіі МВФ до України. Пані Владкова Голлар має суттєвий досвід роботи в економіках, що розвиваються. Серед останніх її призначень - очільництво місій в Молдові та Північній Македонії. Пані Владкова Голлар змінила на цій посаді пана Рона ван Родена з 1 травня 2020 року", - йдеться в повідомленні.

Економічна правда

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МВФ

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