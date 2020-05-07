Колишній голова Податкової заявляє про обшук

Сергій Верланов, нещодавно звільнений із посади голови Державної податкової служби, заявляє, що представники Служби безпеки України провели в нього обшук.

Джерело: Верланов у Facebook

Пряма мова: "Сьогодні вранці до квартири, у якій я проживаю разом з дружиною та маленькою донькою, прийшли з обшуком співробітники СБУ. Що шукали - не уточнювали, але те, за чим, ймовірно, прийшли, не знайшли.

Буду інформувати про хід справи та захищати себе та свою родину".

Деталі: У пресслужбі СБУ "Укарїнській правді" підтвердили факт проведення обшуків, а детальну інформацію обіцяють надати пізніше.

Передісторія:

24 квітня 2020 року уряд звільнив голову Державної податкової служби Сергія Верланова та голову Митної служби Максима Нефьодова.

Верланов називав ці два звільнення необгрунтованим "політичним рішенням".

Сергій Верланов очолив Податкову службу в травні 2019 року. Максим Нефьодов став керівником Митної служби в липні.

Українська правда