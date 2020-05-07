З початку карантину безробітні отримали 2,3 мільярда допомоги - Держцентр зайнятості
З початку карантину українці отримали допомоги по безробіттю у розмірі близько 2,3 млрд грн - це на 40% більше, ніж у минулому році.
Про це повідомила в.о. директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, передає прес-служба відомства.
"З початку карантину у нас зареєстровано нових 166 тис безробітних, надано допомогу по безробіттю в розмірі майже 2,3 млрд грн. Це приблизно на 40% більше, ніж у минулому році", - підкреслила вона.
За її словами, Держслужба зайнятості уже тримала 3 тисячі заявок на компенсацію часткового безробіття у секторі малого та середнього бізнесу.
"На сьогодні програма надання допомоги по частковому безробіттю роботодавцям з числа малого та середнього підприємництва вже працює. Вже ухвалені рішення, які дозволять надати таку допомогу майже 2,5 тис. працівників. Найближчими днями почнеться фінансування програми", - додала Жовтяк.
Нагадаємо:
Станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 48% більше, ніж в травні 2019 року.
Кабінет міністрів виділив 6 млрд грн на подолання ситуації, що склалася на ринку праці через карантин. З них 1,277 млрд грн підуть на виплати допомоги з безробіття.
Ці кошти буде адресовано на виплати збільшеної на період карантину мінімальної допомоги (з 650 грн до 1 тис грн), а також на допомоги з безробіття в період карантину з першого дня реєстрації в Державній службі зайнятості.
Інші 4,723 млрд грн уряд направить на виплати допомоги з часткового безробіття. Ці гроші виплачуватимуть роботодавцям – представникам малого та середнього бізнесу за кожну годину, на яку працівникові була скорочена тривалість робочого часу.
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Економічна правда
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