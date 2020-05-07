З початку карантину безробітні отримали 2,3 мільярда допомоги - Держцентр зайнятості

З початку карантину українці отримали допомоги по безробіттю у розмірі близько 2,3 млрд грн - це на 40% більше, ніж у минулому році.

Про це повідомила в.о. директора Державного центру зайнятості Юлія Жовтяк, передає прес-служба відомства.

"З початку карантину у нас зареєстровано нових 166 тис безробітних, надано допомогу по безробіттю в розмірі майже 2,3 млрд грн. Це приблизно на 40% більше, ніж у минулому році", - підкреслила вона.

За її словами, Держслужба зайнятості уже тримала 3 тисячі заявок на компенсацію часткового безробіття у секторі малого та середнього бізнесу.