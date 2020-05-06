Новини 6 травня: рахунки "Нафтогазу", звернення до прем’єра щодо АЕС, Гереги vs АМКУ

Про звернення до прем’єра щодо АЕС. Група народних депутатів звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи країни.

Про рахунки "Нафтогазу". На рахунках "НАК Нафтогаз України" наразі сумарно знаходиться 7 млрд грн, 1,74 млрд доларів і 340 млн євро.

Про справу Суркісів. Велика Палата Верховного Суду узгодила 15 червня датою наступного засідання у справі щодо законості конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації Приватбанку.

Про "Укрзалізницю". Група депутатів зареєструвала проєкт постанови, яким хочуть утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, що буде розслідувати можливі правопорушення керівників "Укрзалізниці" з початку 2017-го року.

Про авіасполучення. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що до кінця літа міжнародне авіасполучення не відновиться через пандемію коронавірусу.

Про АМКУ та Герег. Антимонопольний комітет після отримання копій протоколів Нацполіції за фактом торгівлі забороненими товарами в період дії карантинних заходів у мережах "Епіцентр" та "Нова лінія" (які належать Герегам) відкриє проти них справу.

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Пристосуйся або помри: п'ять історій про бізнес, який не опустив руки на карантині

Заборона масових зборів, закриття закладів, мінімізація контактів та обмеження пересування ризикують знищити половину підприємств. ЕП пропонує п'ять історій українського підприємництва, герої яких змогли працювати на карантині.

Економічна правда