Пристосуйся або помри: п'ять історій про бізнес, який не опустив руки на карантині

Заборона масових зборів, закриття закладів, мінімізація контактів та обмеження пересування ризикують знищити половину підприємств. ЕП пропонує п'ять історій українського підприємництва, герої яких змогли працювати на карантині.

Нещодавно, Кабмін дозволив з 11 травня розпочати роботу багатьом сферам бізнесу (від кав’ярень на виніс і перукарень - до сервісних центрів), що має поліпшити їх фінансовий стан і відновити робочі місця. Напередодні цього, підприємці пікетували Офіс президента з вимогами "дати працювати", і схоже їх почули.

Наразі ж, індекс ділової активності українського бізнесу впав із 45,8 пунктів у березні, до 29,9 у квітні. Для розуміння: будь-яке значення індексу нижче за 50 пунктів сигналізує про переважання песимістичних настроїв. Сподіваємося травневі послаблення перезапустять економіку, проте ці 5 історій показують, що працювати і вигадувати щось нове можна майже за будь-яких обставин.

Перукарня у власній ванній

В умовах, що склалися, робота перукарень та салонів краси майже не має шансів на альтернативні віддалені варіанти обслуговування клієнтів.

Проте луцька перукарня "Майстерня" знайшла вихід із ситуації. Поширеною послугою закладу є фарбування. У "Майстерні" під час вимушеного простою вирішили збирати та відправляти клієнтам додому індивідуальні набори для фарбування та координувати процес через відеозв'язок.

"Складні техніки нереально зробити дистанційно, але пофарбувати коріння людина зможе. Отримавши індивідуальний рецепт для типу волосся, людина не так турбується. Якщо хтось з рідних нанесе фарбу і дотримається рекомендацій наших майстрів, то все вийде", – каже власниця бізнесу Ольга Москалюк.

За її словами, близько 80% записаних на фарбування людей погодилися перейти на онлайн-режим, проте колишніх заробітків це не приносить.

"Ніхто не говорить про великі прибутки – тут хоча б вийти в нуль і заплатити мінімальну зарплату. Нам назустріч пішов орендодавець приміщення, деякі рахунки вдається не сплачувати. Онлайн-режим – це підтримка контакту з клієнтами і перевірка команди", – говорить засновниця компанії.

Онлайн-марафон в масках

Спортивні заходи стали табу. Це не обійшло і забіги, організаторам яких теж довелось пристосовуватися до нових умов. З огляду на заборони забіги від "Нової пошти" NewRun вирішили проводити дистанційно.

За десять днів до початку заходу організатори надіслали учасникам спеціальні набори. Крім класичного комплекту (номера, футболки, подарунків від партнерів), там є медична маска та антисептик. Проте як фіксувати час і відстань?

Учасники самостійно обирають початок забігу і його маршрут. Організатори будуть фіксувати результати через додаток Strava – спортивний сервіс, який за допомогою геолокації показує пройдені відстань і час.

Він також порівнює результати з іншими авторизованими користувачами. Додаток можна прив'язати до наручних GPS-трекерів і бігти дистанцію без телефону. Після подолання дистанції учасник самостійно відправляє посилання на трек і фото з дистанції організаторам у месенджер чи на пошту.

Організатори радять учасникам бігти наодинці та в масці, щоб максимально уникнути потенційно небезпечних контактів з людьми. Медаль за подолання дистанції надсилається учасникам після фінішування.

Учасники, яким не підійде такий формат марафону, можуть змінити дати. В онлайн перейшли п'ять забігів NewRun в п'ятьох містах, останній з яких пройде 31 травня. Більшість учасників з 3 тис зареєстрованих погодилися на умови онлайн-забігу.

"До введення карантину на деяких забігах не залишалося вільних місць. Після оголошення карантину ми могли скасувати або перенести захід, але оскільки люди готуються і хочуть стартувати, ми вирішили провести його з урахуванням дотримання карантину", – пояснює співзасновник NewRun Максим Кривенко.

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Салати в коробці

Через закриття закладів харчування і продовольчих ринків фермери заявляють про побоювання не реалізувати свій товар. Купівельна спроможність людей на карантині впала, а їх смаки звузилися до базових стратегічних продуктів.

З огляду на це виникла "Вітамінна коробка" – сервіс, який доставляє свіжі овочі та зелень, вирощені фермерами Одеської, Херсонської та Запорізької областей. Раніше така продукція йшла до ресторанів, тепер фермери шукають нові ринки.

Сервіс доставляє продукцію від 17 фермерських господарств та виробників, розкладає її на складі в коробки і надсилає клієнтам. Коли на полях дозрівають нові овочі, набір оновлюється. Коробки поділені на розміри, найбільша містить 6 кг овочів (редис, огірок, помідор, капуста) та 2 кг зелені (салат, кріп, м'ята).

Така коробка розрахована на три-шість людей на п'ять днів. Також до замовлень додається літр антисептику. Вартість такого набору – 640 грн. Доставка у Києві та передмісті безкоштовна, також коробки розсилають по Україні. До коробок починають додавати олію, асперагус (українську спаржу), мед.

"Важливо залишитися в бізнесі. Якщо не продам вирощене, то не зможу "зробити" інший сезон. Якщо я це не зроблю, то і сама як споживач буду їсти турецьке, польське та іспанське", – наголошує співзасновниця проєкту Анна Морозова.

Серед плюсів проєкту – свіжість товару і підтримка фермерів. Також продукцію розповсюджують через локальні продуктові магазини Києва. "Пропонуємо різні види комплектації, доставки, оплати. У нас невеликий вибір: продукція або зіпсується, або ми її донесемо до споживача", – констатує Морозова.

Ініціатива запрошує інших фермерів доєднатися до наповнення коробок. Організатори кажуть, що проєкт може перерости в мережу маленьких магазинів.

Стерильна пивоварня з інтерактивним пивом

Дребот та Созановський на початку 24-годинного стриму

Протягом останнього місяця щодня закривалося по 50 компаній. На цьому тлі рішення київського ресторатора Валерія Созановського і пивовара Назара Дребота розпочати виробничий бізнес виглядає дивно. На початку квітня вони відкрили на "Арт-заводі "Платформа" у Києві крафтову пивоварню 2085 Brewery.

"Усе було готове на 99,9%. Залишилося перерізати стрічку і відкритися з гучною вечіркою, але втрутився карантин. Ми розуміли, що два роки створення бізнесу можуть піти в трубу", – пояснює Созановський. Вирішили відкриватися і "варити".

"Карантин втрутився в плани із запуску нового пива, але не в розклад варіння. Завод зроблений за американським зразком, тут чисто, як в лабораторії. Використовуємо найбільш стерильну тару – банки", – розповідає Созановський.

Перше варіння транслювалося в інтернеті. Співзасновники компанії закрилися на заводі та в ізоляції за 24 години зварили 6 тис банок пива. Глядачі голосували за три найважливіші показники напою: алкоголь, гіркоту та ароматичні властивості. За словами підприємців, пиво можна буде замовити через 25-30 днів.

Фітнес

Фітнес-зали були змушені припинити роботу в класичному форматі, проте деякі з них змогли швидко перейти на онлайн-режим. Можливість займатися спортом зникла, а потреба – ні. Завдяки цьому зросла популярність спортивних товарів. Платформа OLX повідомляє про збільшення запитів за цією категорією на 111%.

Фітнес-клуб ексміністра та співзасновника Monobank Дмитра Дубілета Smartass до карантину планував розширюватися та відкривати додаткові зали в Києві. Однак нові умови змусили пристосовуватися та перейти на тренування онлайн.

"Спочатку проводили тренування в Zoom на аматорську камеру. Потім, коли пішло зростання, вирішили не економити: поставили професійне освітлення, зробили добрий звук та переїхали на YouTube для кращої якості", – розповідає Дубілет.

За його словами, зараз тренування у Smartass купують стільки ж клієнтів, як і до запровадження карантину. Тренувань стало у три-чотири рази менше, однак ці кошти дозволяють виплачувати робітникам заробітну платну.

Також у фітнес-клубі адаптували тренування для онлайн: зробили їх менш інтенсивними і такими, що не потребують додаткового спортивного обладнання.

"Коли закінчиться карантин, розраховуємо продовжувати онлайн-напрямок. Завжди будуть клієнти, які живуть в інших містах або віддають перевагу заняттям вдома. Граємося з думкою вийти з цим продуктом за межі України. Можливо, колись онлайн почне приносити більше грошей, ніж офлайн", – каже Дубілет.

Аналогічні функції вводять інші зали. Hiitworks пропонує індивідуальні консультації з харчування та лайфстайлу, закриті чати з тренерами для мотивації і запитань.

Бонус. Кінотеатри будуть опиратися

Кінотеатри виявилися одним з найбільш вразливих до карантину бізнесом.

Дві найбільші мережі – "Мультиплекс" та "Планета кіно" – з початку його введення почали пропонувати клієнтам сертифікати на кіноперегляди, які згодом можна буде обміняти на квитки в кіно. Обидві мережі сподіваються, що отримані кошти допоможуть зберегти робочі місця та відновитися після кризи.

"Мультиплекс" спільно з італійським рестораном організувала до великодніх свят продаж Panettone – великодніх італійських "пасок" з додавання попкорну.

"Планета кіно" продовжувала продавати власний попкорн Pumpidup в супермаркетах і з доставкою через Glovo та Raketa. З'явилася можливість замовити додому коктейлі та роли з київського ресторану мережі RE'LUX.

Співзасновник "Планети кіно" Дмитро Деркач розповів, що виробництво Pumpidup під час карантину зросло в чотири-п'ять разів, а доставка з RE'LUX через непопулярність протрималася лише два тижні.

Проте ці заходи не змогли замінити прибуток від прокату кіно.

СЕО "Мультиплексу" Роман Романчук звернувся до президента з пропозицією надати бізнесу безвідсоткові кредити для виплати зарплат. Третина з 1 500 працівників компанії пішла у неоплачувану відпустку, інша третина звільнилася.

Деркач повідомив, що його компанія нікого не звільняла, крім сезонних працівників, але 80% співробітників нічого не роблять. "У нас 650 працівників. У березні ми виплачували їм зарплатню в розмірі 70%, зараз намагаємося всіх зберегти і сплачуємо 50%. Протримаємося до кінця травня", – пояснив він.

При підборі історій "Економічна правда" керувалася лише винахідливістю бізнесу та цікавістю кейсів для читача. Це не promoted-матеріал, це внесок видання в підтримку підприємців під час карантину. Маєте історії про трансформацію бізнесу під час карантину? Розкажіть про них в коментарях.