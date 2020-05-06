97 нардепів звернулися до прем'єра з проханням запобігти зниженню частки електроенергії АЕС 

Група народних депутатів звернулася до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля з проханням вжити заходів щодо недопущення зниження частки електроенергії АЕС у структурі генерації і, відповідно, переглянути прогнозний баланс об'єднаної електроенергетичної системи країни.

Відповідний текст звернення, є у розпорядженні "Інтерфакс-Україна".

Серед інших документ підписали: голова комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, голова парламентського енергетичного комітету Андрій Герус, його заступник Олег Семінський, член енергокомітету Андрій Жупанин, Олександр Дубінський, Жан Беленюк (усі - депутати партії "Слуга народу"). Загалом звернення підписали 97 народних депутатів.

У своєму листі до глави уряду вони зазначають, що ринок е/е оперативно реагує на зміну структури енергетичного балансу, зокрема зростання частки ТЕС на тлі обмежень АЕС.

"Середньозважена ціна е/е, яку було реалізовано на ринку "на добу вперед" (у травні, але період не уточнюється - ред.), зросла на 13% порівняно з квітнем 2020 року, що збільшило фінансове навантаження на внутрішнього виробника, підприємства житлово-комунальної сфери і державний сектор економіки", - зазначено в повідомленні.

У зв'язку зі зниженням частки атомної е/е в структурі генерації зростання кінцевої вартості ресурсу продовжиться і надалі, вважають депутати. Крім того, на їхню думку, обмеження АЕС сприятимуть зростанню ризику віялових відключень.

Нардепи просять запобігти зниженню частки АЕС у структурі виробництва, а також надати ініціаторам листа копії документів, що містять розрахунки, техніко-економічні обґрунтування і прогнози, на підставі яких наприкінці квітня 2020 року здійснювався перегляд прогнозного балансу.

Екснардеп та член наглядової ради "Укрзалізниці" Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі відмічає, що звернення щодо АЕС об’єднало полярні групи монобільшості. Також Лешенко наголошує, що це може свідчити про зростання напруги між Радою та урядом.

"Наші інсайдери кажуть, що такий перекіс на користь Ахметова викликає серед депутатів наростаючий негатив щодо уряду", - пише екснардеп.

Нагадуємо:

Як повідомлялося, 21 квітня Запорізька АЕС відключила другий блок від енергосистеми і вивела його у резерв у зв'язку з балансовими обмеженнями. Пізніше стало відомо, що "Енергоатом" після перегляду прогнозного балансу енергосистеми скерував "Укренерго" доопрацьований оперативний графік експлуатації блоків АЕС у 2020 році, згідно з яким компанія готується до виведення в резерв з 10 травня енергоблоку №6 Запорізької АЕС і енергоблоку №3 Рівненської АЕС.

Крім того, Інтерфакс-Україна повідомляє, що передбачається робота на зниженій потужності: блоків №3, 4, 6 ЗАЕС у грудні, блока №1 Южно-Української АЕС - з квітня до серпня, блоків №2 і №3 цієї станції - із серпня до жовтня та з квітня до грудня відповідно. У свою чергу блок №1 Рівненської станції працюватиме на зниженій потужності з квітня до травня та з липня до жовтня, енергоблок №2 РАЕС - із квітня до червня та з липня до жовтня.

Перший блок Хмельницької АЕС працюватиме на зниженій потужності з травня до серпня.



В.о міністра енергетики Ольга Буславець у зв’язку з профіцитом базової генерації доручила зменшити закупівлі ядерного палива для АЕС та опрацювати питання проекту з майнінгу криптовалют з метою забезпечення додаткових ринків збуту.

Раніше Служба безпеки повідомляла про загрозу енергетичної безпеки країни та дестабілізацію Об’єднаної енергетичної безпеки через неконтрольоване зростання виробників "зеленої" енергетики і недосконалість ціноутворення.

Кабмін на позачерговому засіданні 16 квітня звільнив з посади в.о. міністра енергетики та захисту навколишнього середовища Віталія Шубіна та призначив на цю посаду Ольгу Буславець.

Верховна Рада 30 березня мала розглядати призначення Ольги Буславец на посаду міністра енергетики та захисту довкілля, однак президент попросив виключити це питання з порядку денного.

Як повідомляли Наші Гроші колишня гендиректор Директорату енергетичних ринків Міністерства енергетики та навколишнього середовища Ольга Буславець у жовтні 2019 року була однією із розробників проєкту постанови Кабміну, яким пропонувалося надати ТОВ "ДТЕК Східенерго" ціну на газ нижчу, ніж ціна продажу "Нафтогазом" населенню та іншим захищеним споживачам на 46%-69%.

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