Нардепи хочуть розслідувати можливі порушення і корупцію в "Укрзалізниці" з 2017 року 

Група депутатів зареєструвала проєкт постанови, яким хочуть утворити Тимчасову слідчу комісію Верховної Ради, що буде розслідувати можливі правопорушення керівників "Укрзалізниці" з початку 2017-го року.

Відповідний документ опублікований на сайті парламенту.

У пояснювальній записці повідомляється, що за результатами 2019 року "Укрзалізния" показала найгірші показники виробничої діяльності за часи незалежності майже по всіх напрямках діяльності, а також, що "різке погіршення виробничої дисципліни, стану безпеки руху поїздів відбуваються з початку 2017 року по теперішній час".

"У 2018 та 2019 роках прийнято ряд регламентних документів, за якими підприємство, яке має стратегічне значення для національної безпеки та оборони України, практично виведено під керування іноземців, а держава фактично втратила можливість безпосереднього управління.

...Крім того, з засобів масової інформації вбачається, що реформа на "Укрзалізниця" не відбувається, економічні показники погіршуються, а ситуація з подоланням корупції не покращується", - йдеться у документі.

Ініціатором проєкту виступила нардеп "Слуги народу" Юлія Гришина, яку також пропонується обрати головою комісії. Її заступником пропонується обрати нардепа Костянтина Бондарєва ("Батьківщина").

Нагадуємо:

"Укрзалізниця" у 2019 році отримала 2,988 млрд грн чистого прибутку - це у 14,7 разів більше, ніж у 2018 році (203,85 мільйонів гривень).

29 січня 2020 року Кабмін звільнив голову правління УЗ Євгена Кравцова.

Формальним приводом для звільнення Кравцова співрозмовники ЕП в уряді називали низку проблем, які можна пред'явити ледь не кожному керівнику державних підприємств.



Серед них — повільне просування реформ, проблеми з оновленням рухомого складу, корупція. Однак реальних причин для такого рішення насправді дві і жодна не пов'язана з пасажирськими перевезеннями.

5 лютого 2020 року Кабінет міністрів призначив в.о. голови правління "Укрзалізниці" члена правління компанії Желько Марчека.

Кабмін на засіданні 15 квітня 2020 року звільнив Желько Марчека з посади в.о. голови правління "Укрзалізниці" та виключив його зі складу членів правління, новим тимчасовим керівником компанії буде Іван Юрик.

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Економічна правда