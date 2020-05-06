АМКУ відкриє справу проти "Епіцентра" і "Нової лінії" Герег

Антимонопольний комітет після отримання копій протоколів Нацполіції за фактом торгівлі забороненими товарами в період дії карантинних заходів у мережах "Епіцентр" та "Нова лінія" (які належать Герегам) відкриє проти них справу.

Про це ЕП повідомив голова Київського обласного територіального відділення АМКУ Олексій Хмельницький.

"Обурення громадян з приводу роботи деяких мереж під час карантину природнє. Ми всі хочемо справедливості. А з точки зору антимонопольного законодавства робота "Епіцентру" та "Нової лінії" під час карантину є отриманням неправомірної переваги над конкурентами", - підкреслив він.

"Недотримання вищевказаними мережами загальнонаціональних обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання поширенню на території України COVID-19, могли поставити ці магазини у більш вигідне становище відносно інших суб’єктів господарювання, які здійснюють подібне торговельне і побутове обслуговування населення, але дотрималися умов карантину", - пояснив Хмельницький.

В АМКУ додали, що Нацполіція склала протоколи за ст. 44-3 КУпАП, які зафіксували факти торгівлі забороненими товарами в період дії карантинних заходів у зазначених мережах.

"Найближчими днями чекаємо копії протоколів на порушників від Національної поліції. Після їх отримання відкриваємо справу.

У випадку, якщо дослідження Київського ТВ АМКУ підтвердить факти порушення конкурентного законодавства компаніями "Епіцентр", "Нова лінія" або будь-якими іншими порушниками, на них буде накладено штраф у розмірі до 5% від доходу за 2019 рік", - заявив Хмельницький.

За його словами, схожа ситуація зафіксована і з окремими відомими київськими ресторанами.

"Збираємо матеріали й зважуємо можливості правозастосування. І перевіримо будь-які інші компанії, якщо матимемо підстави вважати, що вони вчинили аналогічні порушення", - додали в АМКУ.

Нагадаємо:

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков розповів, що за порушення карантину Нацполіція виписала 29 адмінпротоколів мережі "Епіцентр", загалом правоохоронці склали 10 303 адмінпротоколи.

Нещодавно власник "Епіцентру", народний депутат Олександр Герега написав листи меру Києва Віталію Кличку та нардепам ВР з пропозицією купувати медичні товари протиепідемічного призначення у його компанії "Епіцентр К".

У своїх листах він вказав, що ці товари доставлені в Україну літаком "Мрія". Лист до Кличка був надрукований на депутатському бланку. За законом народні депутати не можуть поєднувати роботу у ВР з бізнесом, оскільки отримують заробітну плату від держави.

Генпрокурор Ірина Венедіктова пообіцяла вивчити ситуацію з компанією "Епіцентр" депутата Олександра Гереги щодо продажу масок.

В Офісі президента пояснили, що на літаку "Мрія", який доставляє в Україну медичні товари, частина вантажу є гуманітарною, а частина закуплена за кошти комерційних структур.

Економічна правда