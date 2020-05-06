Суд продовжить розгляд справи Суркісів проти Приватбанку у червні 

Велика Палата Верховного Суду узгодила 15 червня датою наступного засідання у справі щодо законості конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації Приватбанку.

Про це повідомляє пресслужба установи.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.Раніше в НБУ називали рішення по цій справі "найважливішим за останні 3 роки", рішення на користь Суркісів "активує" розгляд Шостим апеляційним суд можливість повернутися до розгляду справи про скасування націоналізації Приватбанку.

Також у разі перемоги сім'ї Суркісів, аналогічні справи судів, які розглядають позови інших пов'язаних з Коломойським осіб можуть спричинити за собою втрату для НБУ не тільки 1 мільярда гривень Суркісів, а ще близько 30 мільярдів.

Нагадуємо:

27 квітня Верховний суд відклав розгляд справи щодо законості конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації Приватбанку через тиск на суддів.

До цього генеральний прокурор Ірина Венедіктова записала відеозвернення, в якому пояснила особливості справи "Приватбанку" та зазначила, що її офіс відстоює 1 млрд грн активів держави.

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

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Економічна правда



