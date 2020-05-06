Коболєв розповів, скільки сумарно коштів на рахунках "Нафтогазу"

На рахунках "НАК Нафтогаз України" наразі сумарно знаходиться 7 млрд грн, 1,74 млрд доларів і 340 млн євро.

Про це під час виступу на засіданні уряду повідомив голова правління "Нафтогазу" Андрій Коболєв.

"Яким чином було сформовано чистий консолідований прибуток "Нафтогазу" з огляду на отрмиання компенсації від "Газпрому" 2,9 млрд доларів, яка була отримана 27 грудня 2019 року? Якщо перевести цю компенсацію по курсу, який діяв на момент отримання коштів, у гривню, то отримаємо суму 67,96 млрд грн", - пояснив Коболєв.

За його словами, податок, пов'язаний з цією операцію, який "Нафтогаз" сплатив в Україні, становить 12,3 млрд грн. Таким чином, чистий прибуток "Нафтогазу" від отримання компенсації від "Газпрому" становить 55,7 млрд грн.

Крім цього, "Нафтогаз" отримав прибуток від іншої операційної діяльності в сумі 14,2 млрд грн і заплатив з нього податок на прибуток в сумі 6,7 млрд грн.

"Сумарний чистий консолідований прибуток НАК "Нафтогаз України" становить 63 млрд 300 млн грн", - підкреслив Коболєв.

"На поточний момент часу нами було проанонсовано 8,5 млрд грн дивідендів за 2019 році (були сплачені ще у 2019 році). Нами було викуплено українських держоблігацій на 800 млн доларів і ці облігації знаходяться на рахунках "Нафтогазу", - підкреслив голова правління НАК.

Він додав, що також на рахунках Групи зараз сумарно знаходиться 7 млрд грн, 1,74 млрд доларів і 340 млн євро. Сумарно ці кошти за діючим курсом становлять 64 млрд 100 млн грн.

"Таким чином, у будь-який момент, коли буде прийнято рішення акціонером (Кабміном - ред.) щодо сплати дивідендів, ці кошти можуть бути передані в держбюджет на фінансування цілей, про які згадував прем'єр-міністр", - додав Коболєв.

Нагадаємо:

Прем'єр Денис Шмигаль заявив, що більша частина коштів "Нафтогазу", які компанія сплатить до держбюджету у вигляді дивідендів, підуть на будівництво доріг та на реконструкцію і будівництво приймальних відділень лікарень.

Економічна правда