Новини 4 травня: карантин, закон про землю, доходи держбюджету

Про карантин. Кабінет міністрів на позачерговому засіданні у понеділок продовжив дію карантину в Україні до 22 травня.

Про закон про землю. 4 травня до Конституційного Суду надійшло подання від 48 народних депутатів про визнання неконституційним закону про обіг земель сільгосппризначення.

Про доходи держбюджету. Доходи державного бюджету у квітні 2020 року становили 103,95 млрд грн, що на 11,6% менше за план і на 7,1% нижче за квітень-2019.

Про послаблення карантину для бізнесу. З 11 травня зможуть відкритися перукарні, заклади харчування на виніс, сервіси побутової техніки, заклади оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо.

Про Facebook і ПДВ. Компанії Facebook та Viber готові до запровадження ПДВ для електронних послуг, які надають нерезиденти українським громадянам, заявив голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

Про Суркісів, Приватбанк і Венедіктову. Судді Великої палати Верховного суду вважають втручанням у їхню діяльність коментарі щодо справи про вклади братів Суркісів в Приватбанку, зокрема заяву генпрокурорки Ірини Венедіктової.







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