Доходи держбюджету у квітні недовиконані на 11,6%

Доходи державного бюджету у квітні 2020 року становили 103,95 млрд грн, що на 11,6% менше за план і на 7,1% нижче за квітень-2019.

Про це повідомляє Інтерфакс-Україна з посиланням на дані Державної казначейської служби.

Згідно з ними, загальний фонд держбюджету у квітні отримав 90,94 млрд грн, що на 15,7% менше за плановий показник і на 12,6% нижче від торішнього рівня за аналогічний період.

За даними ДКСУ, держбюджет у січні-квітні недовиконаний за доходами на 11,6%, за цей період надійшло 314,98 млрд грн. Зокрема, за загальним фондом надійшло 274,12 млрд грн, що на 13,9% менше за план.

Як зазначило казначейство, митниця у квітні принесла 19,55 млрд грн - відставання від плану становило 36,4%, від торішнього показника - на 22,7%.

За чотири місяці митні надходження сягнули 84,84 млрд грн - це на 26,7% нижче за очікуваний рівень і на 16% менше за січень-квітень-2019.

Як зазначила ДКСУ, у квітні податкові надходження становили 26,68 млрд грн, що на 16,2% менше за план і на 6,9% нижче за торішній рівень.

За підсумками чотирьох місяців цього року податкові надходження становили 137,51 млрд грн, що на 7,8% нижче за план, але на 9,9% вище за показник за січень-квітень-2019, зазначило казначейство.

Водночас відшкодування податку на додану вартість (ПДВ) у квітні цього року зросло до 12 млрд грн порівняно з 10,64 мрд грн за березень, тоді як у січні-квітні цього року бюджетне відшкодування ПДВ становило 51,45 млрд грн.

Загалом план за податковими та митними органами у квітні недовиконаний на 26,1%, за чотири місяці недовиконання сягнуло 16,1%.

Доходи місцевих бюджетів у квітні-2020 знизилися на 18,5% і були на 21,7% нижчі за очікуваний показник - 25,05 млрд грн, а за чотири місяці місцеві бюджети отримали 88,97 млрд грн - це на 11,2% нижче за план і на 3% більше проти аналогічного періоду минулого року, свідчать дані казначейства.

Надходження від єдиного соціального внеску (ЄСВ) минулого місяця становили 22,59 млрд грн, що на 3,8% вище за квітень-2019, а за три місяці цей показник зріс на 8,5% - майже до 92 млрд грн.

Доходи держбюджету визначені в 2020 році в розмірі 975,833 млрд грн (зокрема 855,4 млрд грн за загальним фондом), видатки - 1,266 трлн грн (за загальним фондом - 1,135 трлн грн).

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