Всі розділи
Укр / Рус

Прем’єр-міністр назвав сфери бізнесу, які зможуть відкритися з 11 травня

Понеділок, 4 травня 2020, 13:57
 

З 11 травня зможуть відкритися перукарні, заклади харчування на виніс, сервіси побутової техніки, заклади оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо.

Про це він повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання уряду.

"До 11 числа у бізнесменів має бути впевненість, що їх заклади відкриються. Закупити продукти, підготувати заклади, провести протиепідеміологічні заходи", - повідомляє Шмигаль. 

Відкриття закладів, які плануються з 11 травня (за умов, які будуть представлені МОЗ):

  • відкриття перукарень, манікюрних, педікюрних салонів, салонів краси
  • закладів громадського харчування на виніс, літніх майданчиків, кафе і ресторанів, що розташовані під відкритим небом (у закладах зареєстрованих, як оператори потужностей)
  • оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами (окрім зон розваг харчування, фудкортів, кінотеатрів, дитячих зон, у ТЦ) 
  • заклади побутового обслуговування населення
  • стоматологи
  • аудітори
  • адвокати
  • нотаріуси 
  • сервіси побутової техніки.

Також урядом з 11 травня планується відкриття парків сферів, зон відпочинку, музеїв та бібліотек.

Економічна правда

Читайте нас також у Telegram. Підписуйтесь на наші канали "УП. Кляті питання" та "УП. Off the record"

карантин уряд

powered by lun.ua
Матеріали за темою
Нова ера освітніх стартапів 4 травня 2020, 13:37
Індекс ділової активності стрімко погіршився, компанії планують скорочення — НБУ 4 травня 2020, 12:52
Реєстрації нових ФОПів зростають, кількість вакансій — теж 4 травня 2020, 11:19
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті
Підпишіться на наші повідомлення!