Прем’єр-міністр назвав сфери бізнесу, які зможуть відкритися з 11 травня

З 11 травня зможуть відкритися перукарні, заклади харчування на виніс, сервіси побутової техніки, заклади оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо.

Про це він повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання уряду.

"До 11 числа у бізнесменів має бути впевненість, що їх заклади відкриються. Закупити продукти, підготувати заклади, провести протиепідеміологічні заходи", - повідомляє Шмигаль.

Відкриття закладів, які плануються з 11 травня (за умов, які будуть представлені МОЗ):



відкриття перукарень, манікюрних, педікюрних салонів, салонів краси

закладів громадського харчування на виніс, літніх майданчиків, кафе і ресторанів, що розташовані під відкритим небом (у закладах зареєстрованих, як оператори потужностей)

оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами (окрім зон розваг харчування, фудкортів, кінотеатрів, дитячих зон, у ТЦ)

заклади побутового обслуговування населення

стоматологи

аудітори

адвокати

нотаріуси

сервіси побутової техніки.

Також урядом з 11 травня планується відкриття парків сферів, зон відпочинку, музеїв та бібліотек.

Економічна правда