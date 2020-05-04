Прем’єр-міністр назвав сфери бізнесу, які зможуть відкритися з 11 травня
Понеділок, 4 травня 2020, 13:57
З 11 травня зможуть відкритися перукарні, заклади харчування на виніс, сервіси побутової техніки, заклади оптової і роздрібної торгівлі непродовольчими товарами тощо.
Про це він повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час позачергового засідання уряду.
"До 11 числа у бізнесменів має бути впевненість, що їх заклади відкриються. Закупити продукти, підготувати заклади, провести протиепідеміологічні заходи", - повідомляє Шмигаль.
Відкриття закладів, які плануються з 11 травня (за умов, які будуть представлені МОЗ):
- відкриття перукарень, манікюрних, педікюрних салонів, салонів краси
- закладів громадського харчування на виніс, літніх майданчиків, кафе і ресторанів, що розташовані під відкритим небом (у закладах зареєстрованих, як оператори потужностей)
- оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами (окрім зон розваг харчування, фудкортів, кінотеатрів, дитячих зон, у ТЦ)
- заклади побутового обслуговування населення
- стоматологи
- аудітори
- адвокати
- нотаріуси
- сервіси побутової техніки.
Також урядом з 11 травня планується відкриття парків сферів, зон відпочинку, музеїв та бібліотек.
Економічна правда
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