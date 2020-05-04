Криза – не аргумент. Комерційний директор Wizz Air: про ціни на квитки, відновлення рейсів та нову базу в Україні

Як угорський лоукост буде виходити з кризи, чому збільшує свою присутність в Україні та коли планує відновити польоти з українських аеропортів.

Напередодні авіакомпанія Wizz Air оголосила про відкриття з 1 липня нової бази у міжнародному аеропорту "Львів", на якій планується розмістити один літак Airbus A320. Це буде вже друга база угорського лоукоста в Україні.



На цьому компанія вирішила не зупинятися і попри пандемію коронавірусу Wizz Air заявив про намір розширити українську мережу, додавши до неї 7 нових маршрутів.



Про відкриття нової бази у Львові, майбутні плани щодо України та можливе підвищення вартості квитків після завершення кризи – у бліц-інтерв'ю головного комерційного директора Wizz Air Джорджа Міхалопулоса.



— Ви оголосили про відкриття нової бази в аеропорту "Львів" та запуск 7 нових маршрутів з України. Чому ви вирішили робити це в кризу?

— Ми працюємо в Україні понад 10 років та кожного року продовжуємо нарощувати інвестиції. Так, ми бачимо, що ця криза суттєво вплинула на попит. Як довго це може тривати – сказати важко.

Можливо, ситуація зміниться через декілька місяців, а можливо через рік. Але відповідаючи на ваше питання щодо причин такого кроку, можу сказати, що це пов'язано із нашою прихильністю до України та продовженням розширення діяльності на ринку.

Джордж Міхалопулос джерело: flughafenfreunde.at

— Перші польоти за новими напрямками заплановані на липень цього року. Коли може відновитися здійснення рейсів за старими маршрутами? Також у липні чи можливо раніше?

— Обмеження в Україні продовжено до середини травня. Зараз ми літаємо в межах Європи і єдина причина, чому не працюємо в Україні – діючі обмеження на польоти.



Як тільки український уряд скасує ці обмеження, ми відновимо здійснення рейсів. Сподіваємось, що це станеться раніше липня, але побачимо.



— Вже уже знаєте, польоти з яких міст будуть відновлені в першу чергу?



— Все буде залежати від регуляторної політики уряду. Якщо дивитися на інші країни, то всі діють по-різному: в країнах, які більше постраждали від коронавірусу, ми бачимо жорсткіші обмеження, в тих, які менше постраждали – слабші. Тому все залежатиме від рішень українського уряду.

— Коли ви зможете повернутися на докризовий рівень роботи?

— Важко відповісти. Повноцінне відновлення роботи буде залежати від того, коли ситуація з коронавірусом почне покращуватися, коли знизиться кількість захворюваних та яких дій вживатимуть уряди країн.



Сьогодні ми працюємо в межах Європи і робимо усе, щоб захистити пасажирів наших літаків від зараження на COVID-19. Йдеться про заходи, пов'язані із соціальним дистанціюванням, постійною дезінфекцією літака, слідкуємо за наявністю антисептиків та за тим, щоб кожен клієнт був у масці.



На літаках Wizz air поки не було зафіксовано жодного випадку COVID-19. Це говорить про те, що ми можемо продовжувати виконувати рейси в найближчі місяці.

фото юрія танчина

— Як взагалі коронавірус вплинув на роботу вашої компанії?

— Якщо порівнювати з іншими авіаперевізниками, то у нас дуже хороша ліквідність. На відміну від великої кількості світових компаній, таких як AirFrance або Lufthansa, які вже звернулися по допомогу до своїх урядів, ми маємо надзвичайно міцний бухгалтерський баланс.



Враховуючи нашу лоукост бізнес-модель та фінансовий стан ми бачимо, що для нас цей період – це можливість продовжувати зростання. І про це свідчить наш сьогоднішній анонс щодо відкриття нової бази та нових рейсів. Ми працювали в Україні більше десяти років і будемо продовжувати розвиватися.



Ми розуміємо, що наступні 2-3 місяці будуть трохи невизначеними через необхідність адаптуватися. Але наша співпраця з Україною – це не про 2-3 місяці, йдеться про роки співпраці і ми продовжимо розширювати діяльність на цьому ринку.

— Якими є ваші втрати через пандемію?



— Я б виділив декілька речей. Не прив'язуючись до цифр, звичайно, ми несемо втрати, але криза вдарить по нас менше, ніж по традиційних перевізниках, тому що ми витрачаємо менше за них.



І знову ж таки станом на кінець березня ми маємо відмінну ліквідність на рівні 1,5 млрд євро, що є одним з найкращих показників серед авіаперевізників. Крім цього, ми отримали підтвердження пільгового кредиту від Банку Англії (Bank of England) на суму 300 мільйонів фунтів стерлінгів.

Щоб продовжити працювати нам, на відміну від великої кількості компаній, не потрібна жодна підтримка з боку уряду.



— Після завершення кризи чи варто пасажирам очікувати підвищення цін на авіаквитки?

— Ми зараз вивчаємо попит на ринку і можливості перевізників цей попит задовольнити. Дуже цікаво спостерігати за тим, що зараз відбувається в Китаї: там зростає попит, тому що люди протягом тривалого періоду часу залишалися вдома.

По суті це початок сезону (літньої навігації. – ЕП) і зараз попит зростає. Змінюється географія подорожей, звичайно, люди будуть більше подорожувати до тих місць, які менше були уражені коронавірусом, але попит зростає і наша мета – задовольнити цей попит.



— Голова Ryanair Group Майкл О'Лірі пригрозив не відновлювати польоти, якщо уряд введе вимогу блокування середніх крісел в літаках в рамках політики соціального дистанціювання. Яка ваша позиція з цього питання?



— Наша позиція така, що ми можемо залишити середні крісла вільними, але ми вважаємо, що безпека наших пасажирів не має бути зосереджена тільки на цьому. Вільне місце – це важливо, але це не єдине, що треба зробити для недопущення поширення коронавірусу у наших літаках.

джерело: wizzair

— Які заходи безпеки ви запроваджуєте?



— З метою забезпечення фізичного дистанціювання під час посадки з 1 травня ми запроваджуємо нові правила, які мають допомогти дотримуватися посилених санітарних норм.



Так, пасажирам рекомендується реєструватися на посадку та купувати послуги онлайн. Також ми рекомендуємо користуватися кіосками для самостійної здачі багажу та скрінінгом пунктів контролю безпеки зі швидким доступом для подальшого забезпечення фізичної дистанції під час підготовки до посадки.



Крім того, на наших літаках встановлені фільтри HEPA, що очищують повітря в салоні від 99,97% вірусів і бактерій, але члени екіпажу та пасажири все одно мають носити маски впродовж польоту.



Серед іншого – екіпаж роздаватиме пасажирам дезінфікуючі серветки, перестане розповсюджувати бортові журнали та рекомендуватиме користуватися опцією безконтактної оплати покупок на борту.



На тих рейсах, де це дозволяє завантаження, екіпаж спостерігатиме за дотриманням дистанції між сидіннями. Також ми чітко виконуємо графік щоденного прибирання літаків: наразі їх дезінфікують вночі та з урахуванням усіх рекомендацій.



— Як, на вашу думку, зміниться світовий авіаційний ринок після цієї кризи?



— Буде декілька авіакомпаній, які доведеться рятувати від банкрутства. Однак вони беруть на себе великі зобов’язання і, на мою думку, будуть вимушені уповільнити своє зростання.



При цьому лоукост перевізники, такі як Wizz Air, продовжуватимуть зростати. Ми бачимо економічну кризу, в результаті чого, швидше за все, доходи будуть падати, а через це люди більше користуватимуться послугами дешевих перевізників.



Я думаю, що принаймні в короткостроковій перспективі молодь буде подорожувати більше, а літні люди – менше, оскільки вони перебувають у зоні ризику. Майбутнє – за низькими витратами на перевезення, і дешеві авіакомпанії продовжать розширюватись.