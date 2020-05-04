Справа Суркісів і Приватбанку: Верховний суд вважає тиском заяву Венедіктової

Судді Великої палати Верховного суду вважають втручанням у їхню діяльність коментарі щодо справи про вклади братів Суркісів в Приватбанку, зокрема заяву генпрокурорки Ірини Венедіктової.

Про це йдеться в скарзі, направленій до Вищої ради правосуддя (ВРП) і генпрокурору, яка оприлюднена на сайті ВРП.

"За кілька днів до кожного судового засідання та в день проведення засідання в мережі інтернет, в електронних ЗМІ та в соціальних мережах поширювалася інформація, спрямована на підрив авторитету судової влади, Верховного суду та суддів Великої палати Верховного суду.

Припущення авторів цих публікацій і дописів поєднуються з твердженнями про отримання суддями Великої палати Верховного суду неправомірної вигоди, змову з представниками позивачів, містять погрози", - підкреслюється у скарзі.

У скарзі суддів також згадується партія "Демократична сокира" та один із її співзасновників Антон Швець.

Крім цього, згадуються вболівальники ФК "Динамо Київ" (який належить Суркісам - ред.) та член наглядової ради Приватбанку Роман Сульжик.

"23 квітня 2020 року свою позицію як позицію Офісу Генпрокурора оприлюднила і генпрокурор, яка фактично протиставила судову владу суспільству та загалом державі.

З виступу складається враження, що єдиним захисником суспільства і держави виступає прокуратура, яка вже визначила, хто в цій справі правий, а хто - ні. В умовах, коли навколо цієї справи очевидно проглядається збурення громадських почуттів і намагання принизити суд, такі заяви навряд чи можуть вважатися прийнятними", - наголошують судді.

Нагадаємо:

Генеральний прокурор Ірина Венедіктова записала відеозвернення, в якому пояснила особливості справи "Приватбанку" та зазначила, що її офіс відстоює 1 млрд грн активів держави.

"Обов’язок Офісу Генерального прокурора - відстоювати Закон, права людини та інтереси держави. Наразі прокурори здійснюють це у Великій Палаті Верховного Суду в одній із справ, пов’язаних із націоналізацією "Приватбанку", - заявила вона.

27 квітня Верховний суд відклав розгляд справи щодо законості конвертації 1 млрд грн рахунків сім'ї Суркісів під час націоналізації Приватбанку через тиск на суддів.

25 лютого Печерський районний суд зобов'язав Приватбанк заплатити депозити офшорним компаніям братів Суркісів на суму понад 200 млн доларів.

У лютому компанія Lumil Investments LLP і держвиконавець звернулися до Печерського райсуду Києва з проханням роз'яснити рішення цього суду від 9 лютого 2017 року про забезпечення позову пов'язаних з братами Суркісами компаній у справі про націоналізацію Приватбанку.

Рішенням НБУ в 2016 році Суркіси були визнані інсайдерами Приватбанку. НБУ вказував, що Ігор Суркіс і Коломойський – акціонери телеканалу "1+1", що свідчить про зв'язок Суркісів з Приватбанком.

У Ігоря Суркіса в Приватбанку на рахунку був 151 млн грн, у Поліни Ковалик (дружини Григорія Суркіса) – 514,1 млн грн, у Григорія Суркіса – 163,1 млн грн, Марини Суркіс (дочка Ігоря Суркіса) – 174,5 млн грн, Рахміля Суркіса (батько братів Суркісів) – 44,8 млн грн.

Сім'я Суркісів домагається в українських судах скасування рішення про визнання їх пов'язаними з банком особами.